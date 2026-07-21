Русия пренасочва горива от Сибир, за да предотврати недостиг в Москва

Руските власти пренасочват доставки на горива от Сибир и увеличават вноса от Беларус, за да предотвратят недостиг в Московска област - най-населения и един от най-богатите региони в страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на източници от сектора. Мерките са предприети на фона на нарушенията в доставките, предизвикани от украински атаки с дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи.

Недостигът на горива се усеща с различна сила в руските региони от май, когато Украйна засили ударите по рафинерии в опит да отслаби водените от Москва военни действия.

Според представители от сектора производството на бензин в Русия в началото на юли е спаднало до около 65 на сто от обичайното сезонно потребление, след като в продължение на няколко месеца предлагането не е успявало да отговори на търсенето.

Атака срещу Московската петролопреработвателна рафинерия в средата на юни доведе до недостиг на горива и дълги опашки пред бензиностанциите. По данни на регионални търговци обаче доставките в руската столица и по-широката Московска област са се стабилизирали към средата на юли, като наличностите на бензин и дизел за автомобилите са били достатъчни за покриване на търсенето.

В Московска област живеят около 22 млн. души - повече от една шеста от населението на Русия, като още от времето на СССР властите дават приоритет на снабдяването на столицата с различни стоки.

Руското министерство на енергетиката не отговори веднага на искане на коментар от Ройтерс относно доставките на горива за Московска област.

Най-силно засегнатият регион в момента е анексираният от Русия полуостров Крим, където са преустановени някои туристически дейности, въведено е ограничаване на продажбите на горива, а властите са наложили и ограничения върху обществения живот, включително съкращаване на работното време на магазини и кафенета.

За да компенсират загубените количества бензин от повредените рафинерии, доставки на бензин от Урал и Сибир, както и внос от Беларус, са били пренасочени към Московска област, съобщиха търговци.

Един от тях посочи, че рафинерията в Ачинск, в Красноярския край в Сибир, доставя горива за Москва. По негова оценка допълнителните количества, насочени към столицата от други части на страната, възлизат на няколкостотин хиляди тона.

Московска област потребява около 6 млн. тона бензин годишно. За да задоволи търсенето, Русия е започнала да внася горива и от Индия, допълва Ройтерс.

Вицепремиерът Александър Новак заяви по-рано днес, че вътрешният пазар на горива в Русия се е стабилизирал частично, макар че ситуацията в някои региони остава усложнена.