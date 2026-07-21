Завърши изграждането на пътен възел „Ботевград" от пътя Мездра - Ботевград

Съоръжението вече има Акт 15, което позволява движението по него

Завърши изграждането на пътен възел „Ботевград" на път I-1 Ботевград – Мездра в района на Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и АМ „Хемус", съобщават от пресцентъра на АПИ. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път успоредно на новото трасе.

Новоизграденият 1-километров участък от първокласното трасе значително ще повиши пътната безопасност в района. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Път I-1 Мездра - Ботевград е основна връзка на столицата със големите градски центрове в Северна България. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и АМ „Хемус"

Трафикът по съоръжението се пуска с подписване на констативен акт 15 за установяване годността за приемане на строежа, като вече са предприети последващи действия за приемане на обекта и издаване на Разрешение за ползване. На обекта продължава изпълнението на работите и дейностите свързани с новорегистрираните 6 свлачища.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.