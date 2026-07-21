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Завърши изграждането на пътен възел „Ботевград" от пътя Мездра - Ботевград

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Завърши изграждането на пътен възел „Ботевград" на път I-1 Ботевград – Мездра в района на Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път.. Снимки АПИ

Съоръжението вече има Акт 15, което позволява движението по него

Завърши изграждането на пътен възел „Ботевград" на път I-1 Ботевград – Мездра в района на Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и АМ „Хемус", съобщават от пресцентъра на АПИ. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път успоредно на новото трасе.

Новоизграденият 1-километров участък от първокласното трасе значително ще повиши пътната безопасност в района. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Път I-1 Мездра - Ботевград е основна връзка на столицата със големите градски центрове в Северна България.

Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и АМ „Хемус"
Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и АМ „Хемус"

Трафикът по съоръжението се пуска с подписване на констативен акт 15 за установяване годността за приемане на строежа, като вече са предприети последващи действия за приемане на обекта и издаване на Разрешение за ползване. На обекта продължава изпълнението на работите и дейностите свързани с новорегистрираните 6 свлачища.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Завърши изграждането на пътен възел „Ботевград" на път I-1 Ботевград – Мездра в района на Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път.. Снимки АПИ
Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и АМ „Хемус"

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