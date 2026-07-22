За зимата плащаме по-скъпо за парно и за сметката колко сме ползвали (Графика)

НАП ще прави проверка дали топлинните счетоводители са вдигнали тарифите с основание

За идващата зима хората, които се отопляват с парно, ще плащат по-висока цена както за самата топлина, така и за отчета какво количество са използвали. Пет месеца преди крайния срок за задължителната подмяна на уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода с дистанционни, има и нови цени на топлинните счетоводители. А на 1 юли КЕВР утвърди поскъпване на парното средно с почти 5%.

Увеличението по отделните услуги за отчет е различно, но стига до 41% при столичната топлофикация, която е и топлинен счетоводител. Истината е, че фирмите за дялово разпределение

правят актуализация на цените всяка година

Обикновено през май “Топлофикация София” публикува новите тарифи на всички. Тази година тя направи това на 16 юли и хората научиха за поскъпването с фактурите си за юни. КЕВР вдигна с 5,5% цената на парното в София, в Пловдив увеличението е 3,7%. В Плевен поскъпването е 5,54 на сто, за Бургас - 3,66, във Варна ценовият ръст е 5,19%, във Велико Търново – 4,99%. Във Враца ще плащат с 3,59% повече, в Разград с 4,8%, в Русе с 5%, в Перник с 4,23%, а в Сливен с 5,18%.

Другата особеност е, че при някои фирми за дялово разпределение увеличението е високо. Това се отнася и за столичната топлофикация. При нея воденето на партида скача от 6,82 на 9,60 евро, или увеличението е с около 40,9%.

За отчитане на индивидуалните разпределители цената се променя от 1,66 на 2,28 евро - ръстът е от 37,2%. Същото е увеличението и при водомерите за топла вода. Отчитането на апартаментен топломер, което досега е струвало 3,75 лв., или около 1,92 евро, вече е 2,52 евро, поскъпването е около 31,4%. Цените са без ДДС. Това обаче не означава, че крайната годишна такса на всяко домакинство автоматично ще нарасне с 41%. Тя зависи от броя и вида на уредите в жилището.

Например при апартамент с три индивидуални разпределителя и един водомер за топла вода минималният пакет на “Топлофикация София” е струвал приблизително 13,46 евро без ДДС годишно по старите цени.

При новите тарифи сумата става 18,72 евро, или с около 39% повече

С ДДС това означава приблизително 22,46 евро годишно, срещу около 16,15 евро досега.

Минималният пакет включва обработката на партидата, годишното отчитане на уредите, разпределението на топлинната енергия и изготвянето на изравнителната сметка. От самото дружество коментираха, че от три години не са променяли тарифите си, докато всички други ги актуализирали всяка година. Въпреки голямото като процент увеличение цените на столичното дружество за услугите остават най-ниски.

Най-голямата фирма за дялово разпределение - “Техем сървисис”, увеличава цената при отчета на индивидуалните разпределители с 30,4%. Тарифата за отчет се вдига с 1 евро на уред за година и става 4,32 евро.

За жилище с три топлинни разпределителя и един водомер за топла вода това означава обща цена на имот от 2,64 евро на месец, която се фактурира чрез топлофикационното дружество. През миналата година цената е била 2,30 евро на месец, тоест повишението е близо 15%. От фирмата съобщиха, че годишната такса за обслужване на партида за клиентите им не се променя. Тя остава 14,40 евро с ДДС годишно.

От “Техем” поясняват, че услугата включва годишен отчет в две предварително обявени дати, изготвяне на изравнителната сметка, обработване на последващи отчети и корекции в законовия срок до 30 август, достъп до клиентския портал на “Техем”.

Обосновават увеличението с инфлацията, поскъпването на външни услуги

и значително по-сложната организация при сградите с уреди без дистанционно отчитане. При голяма част дисплеите вече са с изчерпан ресурс, налагат се допълнителни проверки, а достъпът до жилищата често изисква индивидуална организация и повторни посещения.

Цената на услугата за месечен дистанционен отчет при “Техем” не се променя. За апартамент с 3 разпределителя и 1 водомер тя се запазва на 3 евро с ДДС на месец. Тук има още 14,40 евро годишно за партида, 4,32 за всеки топлинен разпределител, които се плащат само през отоплителните месеци, и 8,64 евро на година за водомер за топла вода.

При дистанционен месечен отчет клиентите получават реални индивидуални месечни сметки, без прогнози и без изравнителна през лятото. При този модел сградите разполагат с изградена дигитална инфраструктура, която позволява автоматично събиране на данните от уредите без посещение в жилището.

плащаме по-скъпо за парно и за сметка колко сме ползвали

Над 20% е ръстът при част от услугите на “Директ” и “Нелбо”. При тях увеличението на цената на водене на партидите е по-малко, акцентира се на поскъпването на отчета на уредите за дялово разпределение и топломерите. При първата фирма партидата поскъпва от 11,71 на 12,36 евро, или с около 5,5%. При индивидуалните разпределители, водомерите и топломерите обаче цената се увеличава с 21,7%.

При “Термокомплект” поскъпването е по-умерено - около 7,6% за партидата, 14,1% за индивидуален разпределител и водомер и 13,2% за топломер.

“ПМУ Инженеринг” повишава цената за партида с близо 9,8%, а при уредите увеличението е приблизително 8,7 на сто.

Най-малко движение има при “Ен Про Консулт 07”. Цената за партида остава същата - 8,08 евро. Отчетът на водомера и на топломера остава почти без промяна, при индивидуалния разпределител има намаление с близо 5 на сто.

Поскъпването на услугите за дялово разпределение накара във вторник зам.-омбудсмана Мария Филипова да

изпрати писмо до изпълнителния директор на НАП

Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка. Според нея при сравнение с действащите цени в предния сезон се установява значително увеличение.

В искането до НАП се обръща внимание на факта, че цените не са регулирани и не се формират при условията на свободен пазар, а се договарят между топлофикациите и търговците за дялово разпределение. В същото време не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават увеличението.

Тези цени са

определени при пълна липса на прозрачност за потребителите,

които са длъжни да ги заплащат, смята Филипова.

В писмото отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни 2026 г. е 5,4%.

Зам.-омбудсманът сезира Националната агенция за приходите, тъй като тя е контролиращият орган по Закона за въвеждане на еврото. Подчертава, че цените на услугата засягат повече от половин милион български домакинства – потребители на топлинна енергия в сгради в режим на етажна собственост, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите.

От 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение, апартаментни топломери и водомери за топлата вода трябва да са с дистанционен отчет. Това е задължение, записано в Закона за енергетиката. И макар че няма посочена глоба, за тези, които не го изпълнят, старите им уреди няма да могат да се използват за отчет.

Разходът за подмяната е за сметка на клиентите. А за последните две години

има поскъпване на дистанционните уреди с около 20%

Актуалните цени на “Топлофикация София” показват, че дистанционен разпределител се предлага за 28,80 евро, € дистанционен водомер е от 70 до 74,40 евро. Предлага се и радиомодул за съвместим водомер, който струва 51 евро. € €Така при 3 радиатора и 1 нов водомер само устройствата излизат 156,40 евро преди евентуалните допълнителни разходи за монтаж. Като се добавят и те, смяната струва близо 180 евро.

При “Нелбо” актуалните цени за дистанционен разпределител са 28 евро, за водомер - 59 евро, € радиомодулът е 39 евро. При 3 разпределителя и 1 водомер цената на самите устройства е около 143 евро.

При “Техем” разпределителят струва 30,06 евро, такъв с изнесен дисплей - 54,61, водомерът с комплексна цена за монтаж е над 70 евро. Оборудването на апартамент с три радиатора и един водомер е поскъпнало от около 138,56 евро през 2023 г. до 166,27 евро сега.

Цените на “Термокомплект” са за разпределители - 26,08 евро, за водомер с модул за дистанционен отчет - 63,91 евро, отделно радиомодулът за водоммер струва 42,95 евро.

Няма задължение за смяна на водомера за студена вода с дистанционен до края на годината, но немалко домакинства го правят. Последните данни за смяната на уредите показват, че 61,85% от домакинствата в София са поставили от новите уреди.

Техният монтаж обаче не означава автоматично край на изравнителните сметки

Когато всички имоти в една сграда са оборудвани с дистанционни разпределители и водомери за топлата вода, сградата може да премине към реално ежемесечно отчитане. За това е необходимо решение на общото събрание и съответното заявление. Тогава всеки месец се плаща според действително отчетеното потребление и може да отпадне необходимостта от годишна изравнителна сметка.