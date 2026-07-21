Отмениха формулата за вдигане на минималната заплата, няма да има таван на парите в бордове

Според ПП това означава замразяването и поне за година, "Прогресивна България" отрича, ГЕРБ призова бързо договаряне между работодатели и синдикати

Трудовият стаж вече ще се смята по изработени часове, а не дни за да има равнопоставеност

Управляващите оттеглиха предложението си за таван на заплатите в бордовете заради анализ, ограничиха само броя им до трима

Повече от 7 часа депутатите от бюджетната комисия обсъждат държавните финанси на второ четене. Над 70 са предложенията на опозицията чежду двете четения, до момента нито едно не е прието. „Прогресивна България", която има мнозинство в комисията гласува „въздържал се" и така идеите отпадат една след друга.

9 поправки са внесли управляващите и до момента 2/3 от тях са одобрени.

Поне час парламентарно време в остри дебати глътна промяната в начина на формирана на трудовия стаж от календарни дни, на часове. "Не може да продължаваме да подкрепяме често срещана практика - хора които работят формално и официално на четири часа, реално изработват осем часа, аргументира се социалната министърка Наталия Ефремова. Промяната бе приета, въпреки възраженията на опозицията.

Според Теменужка Петкова от ГЕРБ се приемат без никакъв дебат неблагоприятни за работниците решения, а те нямат никакво отношение към бюджета. Мартин Димитров от ДБ пък смята, че това решение е удар по светлата икономика и ще увеличи сивия сектор.

"Представете си, че аз работя на два четири часови трудови договора. Единият ще ми даде 10 дни отпуск и другият ще ми даде 10 дни отпуск и аз за да отида отпуск за целия ден трябва да си взема и от двамата работодатели едновременно отпуск... това как е нормално и го обяснете на целия български народ", зададе въпрос Асен Василев от ПП. Той бе на заседанието с вратовръзка в син цвят с бели гълъбови пера, давайки заявка, че ще се обсъжда бюджета „перо по перо".

Айтен Сабри от ДПС постави акцент на това, че България в малките населени места често четиричасовата заетост е единствената опция за хората да се хванат на работа. Тя подчерта също, че е родителите на малки деца и хората с увреждания, ще бъдат поставени пред заварени положения и настоя да има друг механиъм.

Най-острата критика дойде от Любослав Костов от КНСБ, който прочете решение на КС и заяви: "Вие нарушавате в момента Конституцията, съобразно това решение на КС от 11 май 2021 г. не можете с преходни и заключителни разпоредби да променяте Кодекса на труда."

Предложение за увеличаване на помощите за деца бе отхвърлено. Същата съдба имаше и предложението да се увеличат данъчните облекчения за млади семейства.

„Министерството на финансите обмисля промяна в размера на данъчното облекчение за деца като постоянна мярка, съобразена с параметрите на бюджета за следващата 2027 г.", обеща финансовият министър Гълъб Донев.

Очаквано, най-остър и продължителен бе дебатът за минималната работна заплата. С Параграф 44 от преходните и заключителни разпоредби отпадна действащият механизъм за определяне на минималната работна заплата, с аргумент, че заедно съссоциалните партньори ще се избароти нов. Текстът обиди най-много синдикатите.

Според Любослав Костов от КНСБ, „когато премахнеш действащия текст в чл. 244 от Кодекса на труда, който гарантира сигурен ръст, ти даваш служебно предимство на бизнеса в предстоящите преговори. Тогава мотивът на работодателите да договорят каквото и да е близко до адекватност като механизъм клони към нула. Те вече са спечелили състезанието, още преди то да е започнало", заяви той. Според Костов огромна грешка е да се сравнява автоматизма на МРЗ с автоматизмите, въведени при заплатите в МВР и МО.

Цончо Ганев, „Възраждане" определи това като опасен прецедент, който води до толкова проблеми, които ще създаде и само с обяснения „ще го направим" няма дасе свърши работа. Безотговорно е и не разбирам как така го правите, заяви той.

Любослав Костов от КНСБ отново поиска думата: " Чаках 6 часа, за да го кажа. Това бе прието със 178 гласа „за" от 48-то народно събрание. Ако го приемете, това е служебна победа за бизнеса с три на нула. Утре като седнем да преговаряме, ще ни е трудно. МРЗ е 50% от средната за четири месеца назад, и това не произтича от автоматизмите, а от дирекгтивата на ЕС. Когато МРЗ безработицата намалява, изкарва хора от бедност, стимулира потреблението. И морално, и икономически и социално нямате право да предлагате. Г- Проданов, казахте, че сте ляв, ако сте такъв, не го приемайте".

Депутатът от ПП и бивш финансов министър Асен Василев заяви: " Работил съм и с този текст, и без него. С него се работи драматично по-лесно, защото той дава репер как да се определи МРЗ, дава предвидимост и за бизнеса, и за работниците. От въвеждането му, броят на хората, които плащат осигуровки се е качил с 50 000 човека, а осигуряващите се на най-ниската заплата е намалял със 70 000 човека. Текстът си е свършил работата. Той позволи за първи път през 2022 г. да започне тенденция за намаляване на неравенството, макар и малко стесняване. Ние сме шампион по неравенство е като се затваря ножицата от долу а не като се подстигват от горе през данъците. Въпреки работата на този текст оставаме с най-ниската минимална работна заплата, ако си говорим за произодителност в Сърбия, в която БВП е с 30% по-нисък, а заплатата им е по-висока. Докато не измислите по – добър механизъм, не го отменяйте", призова той.

Владислав Горанов от ГЕРБ обаче поздрави кабинета за това, че поставя работодателите и синдикатите в позиция да се договарят. "В същите периоди в които политиката се правеше като изблик на лудост по време на буря бе взето това решение. Ние ще подкрепим предложението за промяна и нека работодателите и синдикатите да си свършат работа. Искате договаряне, договаряйте се", заяви бившият финансов министър, сега депутат.

„Аз съм човек, не съм капитал, с мен е много лесно човек да се договори. Когато гледаме ефекта, да знаем, че го разглеждаме при дефицит и прегряла икономика. Да сме внимателни с тези анализи", призова Боян Митракиев от КРИБ.

Според социалния министър Наталия Ефремова това наистина е ключов текст.

„Минимална заплата винаги е имало, няма как да няма. Не споделям мнението, че наличието и води до изсветляване на икономиката. Директивата за минимална заплата определя четири критерия по които или чрез автоматизъм или чрез договаряне. Дава още един репер 50% от средната или 60% от медианната. При нас формулата е амтоматизирала този репер и автоматично тя върви в посока нагоре. Нямаме ситуация в която да бъде близо до предходната година. Само изглежда много лесно за управление заплатата да се самоизчислява. Би трябвало да е лесно за работодателите, но не е. Затова е нужно, социалните партньори да седнат и да постигнат съгласие, защото и директивата слага акцент не върху автоматизма, а на договарянето", каза Ефремова. Тя успокои, че ще има нов размер в края на годината и без да има формула.

Асен Василев от ПП се обърна към министър ЕФремова: „Ако с решението бяхте внесли нова формула, нямаше да има проблем. Но пишете в самия тест, че докато не се намери нова формула, пишете, че остава стария й размер. Най-късно на 1 септември трябва да има нова МРЗ и нов механизъм, което е невъзможно като време за договаряне, и затова просто ще се позовете на този текст и ще останете със старата заплата. Ако договорите случайно нов размер, той няма да е по-висок от този по сегашната формула. Имахте опция да предложите текстовете на директивата, защо не го направихте?"

По сега действащия механизъм най-малката заплата е 620 евро. Ако този механизъм бе останал да действа, от 1 януари 2027 г. тя трябваше да стане близо 700 евро.

Изненадващо, „Прогресивна България" оттегли предложението си за таван на заплатите в бордовете. Според Константин Проданов причината е, че в икономическото министерство се прави анализ, а също и че има някои важни предприятия, особено в енергетиката, при които се рискува да останат без мениджмънт. Приеха единствено ограничаване броя на членовете им до три, а като изключение – до 5.

Очаквайте подробности!