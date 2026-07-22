ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предначертано от съдбата. Защо Феран Торес трябваш...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23261459 www.24chasa.bg

Tesla пусна колело за най-малките за 225 долара

Георги Луканов

[email protected]

1512
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бебешкото колело на Tesla. Снимка: Tesla

Tesla представи ново превозно средство за най-малките. Това е велосипед без педали, мотор и спирачки, който въпреки високата цена от 225 долара се разпродаде, малко след като е пуснат на пазара.

Велосипедът е предназначен за деца от две до пет години и се характеризира с магнезиева рамка и минималистичен дизайн.

Седалката може да се регулира в пет различни позиции, за да се адаптира към растежа на детето. Компанията не разкри колко екземпляра са произведени в първата серия, но е известно, че придружаващата го тениска с логото на Tesla, чиято цена е била 30 долара, също е била разпродадена.

Поради големия интерес, Tesla обяви нова серия, а предварителните поръчки трябва да започнат на 31 юли.

Компанията на Илон Мъск засега не е обявила европейски продажби, така че в момента колелото е достъпно ексклузивно на американския пазар чрез Tesla Shop.

Бебешкото колело на Tesla. Снимка: Tesla

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали