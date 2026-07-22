Tesla пусна колело за най-малките за 225 долара

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Tesla представи ново превозно средство за най-малките. Това е велосипед без педали, мотор и спирачки, който въпреки високата цена от 225 долара се разпродаде, малко след като е пуснат на пазара.

Велосипедът е предназначен за деца от две до пет години и се характеризира с магнезиева рамка и минималистичен дизайн.

Седалката може да се регулира в пет различни позиции, за да се адаптира към растежа на детето. Компанията не разкри колко екземпляра са произведени в първата серия, но е известно, че придружаващата го тениска с логото на Tesla, чиято цена е била 30 долара, също е била разпродадена.

Поради големия интерес, Tesla обяви нова серия, а предварителните поръчки трябва да започнат на 31 юли.

Компанията на Илон Мъск засега не е обявила европейски продажби, така че в момента колелото е достъпно ексклузивно на американския пазар чрез Tesla Shop.