Първата в света соларна линейка тръгва на мисия в Африка

Студенти от Техническия университет в Айндховен разработиха революционен прототип на медицински автомобил, захранван изцяло от слънчева енергия. Превозното средство, наречено Stella Juva, е проектирано като високопроходима "болница на колела", предназначена за отдалечени региони без развита пътна и електрическа инфраструктура.

Вместо просто да транспортира пациенти, този футуристичен автомобил носи модерната медицинска грижа директно при хората, които нямат достъп до болници.

Автомобилът е оборудван с две седалки за медицински персонал и покрив, изцяло покрит с високоефективни слънчеви панели. Генерираната енергия захранва едновременно двигателя и пълния набор от медицинска апаратура на борда, включително рентгенови апарати, ехографи за бременни, дефибрилатори и хладилници за съхранение на ваксини. В слънчев ден Stella Juva може да измине до 715 километра, развивайки максимална скорост от 120 км/ч, а вградената батерия гарантира работата на оборудването през нощта и при лошо време.

Този август иновативното возило заминава за Кения, където ще премине през реални теренни тестове в партньорство с хуманитарната организация Amref Health Africa. Учените и хуманитарните работници се надяват, че проектът ще докаже как соларните технологии могат да спасяват човешки животи в най-изолираните кътчета на планетата.