САЩ ще налагат мито от 100% върху генеричните лекарства от август 2028 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вносните генерични лекарства ще останат освободени от мита до 1 август 2028 г., след което ще бъдат облагани със 100-процентно мито за една година, а впоследствие ставката ще бъде повишена до 200 процента, предаде Ройтерс.

Двугодишният гратисен период има за цел да даде възможност на фармацевтичните компании да преместят производството на генерични лекарства в Съединените щати по думите на Тръмп.

„Това се прави с цел да се върне производството на генерични лекарства в Америка, като се налагат санкции на онези компании, които решат да не построят заводи и да не закупят оборудване в рамките на определения им срок“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Той не уточни какви ще бъдат санкциите за компаниите, които не изградят производствени мощности в САЩ, нито на какво правно основание ще бъдат въведени предложените мита.

Президентът посочи, че политиката спрямо патентованите и иновативните лекарства остава без промяна, съобщи БТА.

Още през април Тръмп обяви, че САЩ ще наложат 100-процентови мита върху патентовани лекарства, които не са произведени в страната и не са обхванати от споразумения за ценообразуване. Големите фармацевтични компании имат 120 дни, а по-малките 180, за да обявят планове за избягване на налозите, поясни тогава президентът.

Сегашното му съобщение засилва натиска върху фармацевтичните компании, които произвеждат лекарства извън САЩ. По-рано тази година Тръмп обяви планове за въвеждане на 100-процентни мита върху вносните патентовани лекарства, като мярката предвижда изключения за компании, които приемат правителствени условия за ценообразуване или произвеждат продуктите си в САЩ.

Тръмп нееднократно е заявявал, че целта на политиката му е да намали цените на лекарствата в Съединените щати и да насърчи връщането на фармацевтичното производство в страната.

Според данни на Американската агенция по храните и лекарствата над 90% от продаваните в САЩ лекарства са генерични.