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Системата на ЕС за бързи плащания вече е достъпна в Черна гора и Босна и Херцеговина

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Банкноти в евро

В Черна гора и Босна и Херцеговина вече може да се да използва системата за бързи плащания на Европейския съюз (TARGET Instant Payment Settlement), която позволява изпращане на пари от сметка в сметка за само няколко секунди, съобщи регионалната редакция на Радио Свободна Европа.

Изпращането на пари вече ще бъде възможно по 24 часа на ден, всеки ден в годината, включително през уикендите и по празници. Черна гора е първата страна, която успешно е въвела в експлоатация системата с едновременно включване на всички 11 банки, които обслужват националния пазар.

Черногорският премиер Милойко Спаич посочи, че въвеждането на системата е една от най-значимите реформи в разплащателната система и още едно доказателство, че евроинтеграцията носи и конкретна полза за гражданите и бизнесите, съобщава БТА.

Гуверньорът на Централната банка на Босна Ясмина Селимович също съобщи за въвеждането на системата в страната.

„Практически ще бъдем в ЕС, когато става въпрос за разплащателната система“, посочи тя пред босненската националнта телевизия БХРТ.

На официалния сайт на Европейската централна банка се отбелязва, че в началото на 2025 г. централните банки на страните от Западните Балкани и Банката на Италия са подписали споразумение, според което италианската банка ще осигури системата за бързи плащания за региона на Западните Балкани. В инициативата участват Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора, като има възможност за по-късно включване и на Република Северна Македония.

 

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