Петролът с ново поскъпване, мина над 92 долара за барел

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Цените на петрола продължиха да се повишават в азиатската търговия, след като ескалацията на конфликта между САЩ и Иран засили опасенията от нови прекъсвания на доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,13 доларa, или 1,24%, до 92,14 долара за барел към 9 ч българско време. Американският лек суров петрол повиши цената си с 95 цента, или 0,95%, до 85,29 долара за барел.

Поскъпването последва достигането на петседмичен ценови връх във вторник, след като американските сили нанесоха нови удари по военни цели в южната и западната част на Иран. Междувременно Иран атакува американски обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания, предава БТА.

Американските въоръжени сили съобщиха, че последната серия удари е започнала късно във вторник американско време, съответно рано в сряда местно време в Иран. Малко преди това кувейтската армия обяви, че е прехванала ирански безпилотни летателни апарати.

Продължаващата размяна на удари засилва опасенията за световните енергийни доставки, след като подкрепяните от Иран йеменски хути заплашиха да атакуват кораби, превозващи саудитски петрол през пролива Баб ел Мандеб, и обявиха морска блокада на Саудитска Арабия.

Значението на Баб ел Мандеб за износа на саудитски суров петрол нарасна, след като трафикът през Ормузкия проток рязко намаля след провала на примирието между САЩ и Иран по-рано този месец.

Според Ройтерс три танкера със саудитски суров петрол, предназначен за Китай и Индия, са променили курса си във вторник и са се насочили към Суецкия канал, вместо да преминат покрай йеменското крайбрежие след предупрежденията на хутите.

Анализаторите на нидерландската банка Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че това ще удължи транспортните маршрути към Азия и ще повиши разходите за превоз. По думите им допълнителна несигурност за доставките създава и напрежението в Черно море.

„Каспийският тръбопроводен консорциум“ е преустановил приемането на петрол от Казахстан, след като в понеделник спря товаренето на терминала си на Черно море заради атаки срещу петролни танкери, за които се твърди, че са извършени с украински дронове. Украйна не е коментирала информацията.

„Колкото по-дълго продължава прекъсването, толкова по-голяма е вероятността Казахстан да бъде принуден да ограничи добива на суров петрол“, посочват анализаторите на Ай Ен Джи.

Междувременно данни на Американския петролен институт показаха, че през миналата седмица запасите от суров петрол и дестилати в САЩ са нараснали, докато запасите от бензин са намалели. По-късно днес се очаква публикуването на официалните данни на американската Администрация за енергийна информация.