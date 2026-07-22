Япония с търговски дефицит от 1,01 трилиона йени за първата половина на 2026 г.

Япония отчете търговски дефицит от 1,01 трилиона йени (около 6,2 млрд. долара) през първите шест месеца на 2026 г., след като войната с Иран и прекъсванията в доставките през Ормузкия проток повишиха стойността на вноса, предаде Киодо, позовавайки се на предварителни данни на японското Министерство на финансите.

През периода януари-юни вносът е нараснал с 10,7 на сто на годишна база до 61,67 трилиона йени, докато износът се е увеличил с 13,7 процента до 60,66 трилиона йени. Въпреки че търговският дефицит се е свил с 57% спрямо същия период на миналата година, това е десетото поредно полугодие, през което страната отчита отрицателно търговско салдо.

По данни на министерството вносът на суров петрол от Близкия изток е намалял с 26,4% до 47,31 млн. килолитра, след като правителството е потърсило алтернативни източници на доставки вследствие на американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари.

В същото време вносът на суров петрол от Съединените щати е нараснал с 210,3% до 5,7 млн. килолитра, което е най-високото равнище за първо полугодие от началото на воденето на съпоставима статистика през 1979 г. Само през юни доставките от САЩ са се увеличили 5,6 пъти на годишна база до 2,72 млн. килолитра.

Преди войната с Иран Япония, която е бедна на природни ресурси, осигуряваше над 90% от вноса си на суров петрол от Близкия изток.

Представител на министерството заяви, че въпреки конфликта вносът на суров петрол през юни е достигнал над 86 процента от обема за същия месец на миналата година и страната е на път през юли да възстанови напълно нивата на доставките.

Според министерството поевтиняването на йената спрямо долара, заедно с по-високите цени на суровините и разходите за доставки вследствие на блокадата на Ормузкия проток, са увеличили стойността на вноса и са компенсирали ръста на износа.

Износът е бил подкрепен от силни доставки на полупроводници и друга електроника, основно за Китай, както и на автомобили за Европейския съюз. Вносът е нараснал заради по-големите покупки на полупроводници от Тайван, цветни метали и смартфони.

През първото полугодие Япония е реализирала търговски излишък от 3,15 трилиона йени със Съединените щати, подпомогнат от по-високия износ на багери и електромобили. Същевременно страната е отчела търговски дефицит от 4,64 трилиона йени с Китай, като и вносът, и износът са достигнали рекордни нива за периода от 1979 г. насам, водени от търговията с полупроводници и други електронни компоненти, стимулирана от развитието на изкуствения интелект.

Само през юни Япония е регистрирала търговски дефицит от 406,9 млрд. йени, съобщава БТА.