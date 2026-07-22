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Годишната инфлация във Великобритания се забави до 2,6% през юни спрямо 2,8% през май, сочат публикувани днес данни на Националната статистическа служба (ONS), цитирани от Ройтерс.

Икономисти очакваха инфлацията да достигне 2,7%, тъй като скокът в цените на енергията заради войната срещу Иран отшумя през миналия месец, когато влезе в сила примирие между Вашингтон и Техеран. Ръстът в цените на енергията оказва голямо влияние върху Великобритания поради зависимостта ѝ от вносен природен газ.

През по-голямата част от последните пет години инфлацията остава над целевото равнище от 2%, определено от британската централна банка. От финансовата институция вече предупредиха, че през третото тримесечие инфлацията вероятно ще се повиши до около 3%, припомня БТА.

Пазарните участници очакват „Банк ъв Ингланд“ да запази основния си лихвен процент на равнище от 3,75 на сто на заседанието си следващата седмица, докато продължава да оценява отражението на конфликта в Близкия изток върху икономиката на страната.

Част от членовете на Комитета по парична политика, които миналия месец подкрепиха повишаване на лихвените проценти, изразяват опасения, че инфлацията може трайно да остане над целевото равнище.

Финансовите пазари към вторник оценяваха като вероятно едно, а възможно и две увеличения на основната лихва с по 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта) до края на 2026 година.

Публикуваните миналата седмица данни на британската статистическа служба очертаха малко по-благоприятна картина за икономиката през май, което донесе известно облекчение за новия министър-председател Анди Бърнам, встъпил в длъжност в понеделник.

Отделни данни, публикувани вчера, показаха признаци на стабилизиране на пазара на труда през последните месеци, както и по-слабо от очакваното държавно задлъжняване през юни.

Публикуваните вчера данни показват, че нивото на безработица, както и темпът на растеж на заплатите, са останали непроменени през тримесечието, приключило в края на май. Нивото на безработица остана на 4,9 на сто без промяна спрямо предходния тримесечен период (приключващ през април).

Освен това разходите по държавните заеми на Великобритания се повишиха, а курсът на лирата се понижи, тъй като инвеститорите се опасяваха първоначалните изказвания на премиерът Бърнам да не означават възприемането на по-разхлабена фискална политика.