Тази година ЛЕВ ИНС отбелязва своя 30-годишен юбилей с ясна визия за следващия етап от своето развитие. Обединяването на ЛЕВ ИНС, ЛЕВ ИНС Живот и ЛЕВ ИНС Пенсионно осигуряване под единна корпоративна идентичност е важна стъпка към още по-силна, модерна и устойчива организация.

В условията на ускорена дигитализация, навлизането на изкуствения интелект и непрекъснато променящите се рискове ЛЕВ ИНС продължава последователно да инвестира в технологии, иновативни решения и дигитални услуги, поставяйки клиента в центъра на всяка своя стъпка.

„Историята на ЛЕВ ИНС не се измерва в години, а в доверието, което сме изграждали ден след ден. След три десетилетия най-голямата ни гордост е, че милиони клиенти знаят, че могат да разчитат на нас във всеки важен момент. Това доверие е нашата най-голяма отговорност и най-силната ни мотивация за бъдещето.“, споделя Валентин Илиев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС.

„Светът се променя с безпрецедентна скорост. Нашата роля вече не е само да реагираме, когато рискът се превърне в реалност, а да помагаме той да бъде предотвратен. Бъдещето принадлежи на компаниите, които дават сигурност още преди да е настъпило непредвиденото.“, по думите на Владислав Милев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС.

В основата на тази промяна стоят хората - професионалистите на ЛЕВ ИНС, които със своята експертиза, визия и отдаденост превръщат предизвикателствата във възможности за развитие.

„Вярвам, че след още 30 години ЛЕВ ИНС ще бъде компания, която съчетава силата на технологиите с най-важното човешко качество - доверието. Иновациите имат истинска стойност, само когато служат на хората и им дават увереност да гледат спокойно към бъдещето.“, заявява Веселин Владимиров, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС.

30-годишният юбилей е не само повод за гордост, а и заявка за бъдещето. С общата сила на ЛЕВ ИНС, ЛЕВ ИНС Живот и ЛЕВ ИНС Пенсионно осигуряване групата продължава да се развива с амбицията да бъде лидер в дигиталната трансформация на застрахователния сектор и надежден партньор за своите клиенти.

ЛЕВ ИНС - 30 години. Пазим важните неща.