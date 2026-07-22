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Еврото поскъпва спрямо другите световнни валути

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Евро банкноти Снимка: Pixabay

Еврото поскъпна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута добави 0,10 на сто спрямо щатския долар до 1,1413 долара за едно евро.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1426 долара спрямо 1,1426 долара в понеделник.

Спрямо британската лира еврото добавя 0,04 на сто до 0,8525 лири за евро, а спрямо швейцарския франк поскъпва с 0,02 на сто до 0,9268 франка за евро, съобщава БТА.  

Евро банкноти Снимка: Pixabay

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