Американски сенатор призова Уолстрийт да не използва платената услуга за ранен достъп до публикации на Тръмп

Водещият демократ в Комисията по разузнаването на американския Сенат Марк Уорнър призова банките и инвестиционните компании на Уолстрийт да не използват новата платена услуга за ускорен достъп до публикации в социалната мрежа Truth Social на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Уорнър услугата създава „много тревожна форма на информационна асиметрия", тъй като предоставя възможност определени клиенти да получават по-рано информация за правителствената политика, която може да повлияе на финансовите пазари.

По-рано този месец компанията Trump Media & Technology Group (TMTG) представи услугата Truth API. Тя предлага на абонатите най-бърз достъп до публикациите на десетте най-влиятелни профила в платформата, сред които е и този на президента Доналд Тръмп. Неговите публикации често оказват влияние върху движението на световните финансови пазари.

Източник от голяма американска банка е заявил пред Ройтерс, че институцията не възнамерява да се абонира за услугата. По думите му плащането за по-ранен достъп до изявления на действащ президент, свързани с правителствената политика, създава различен риск от този при закупуването на по-бърз достъп до пазарни данни. Друг източник от втора голяма банка също е посочил, че засега не се обсъжда използването на услугата.

В писмо до ръководителите на шест водещи финансови асоциации в САЩ Марк Уорнър призова секторът публично да се разграничи от предложението.

„Призовавам ви да заявите ясно, че секторът на финансовите услуги няма да легитимира споразумение, което продава привилегирован достъп до президентски съобщения, влияещи върху пазара, особено за лична финансова изгода на президента", се казва в писмото на сенатора.

Представители на шестте финансови организации, до които е адресирано писмото, не са коментирали случая. Белият дом е препратил запитването на Ройтерс към Trump Media & Technology Group, откъдето също не са предоставили позиция.

По информация на Ройтерс компанията е обсъждала месечна такса до 100 000 долара за достъп до Truth API, като е предлагала цена от 60 000 долара месечно при подписване на тригодишен договор.

Според регулаторни документи тръстът Donald J. Trump Revocable Trust, който управлява инвестициите на президента и се контролира от неговите деца, притежава около 41% от акциите на Trump Media & Technology Group.