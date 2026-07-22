Фламандското правителство затяга контрола върху краткосрочните наеми

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Фламандското правителство одобри пакет от мерки, насочени към ограничаване на незаконното отдаване на жилища за краткосрочно настаняване чрез онлайн платформи като Airbnb и Booking.com, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА.

Предвижда се платформите да бъдат задължени да проверяват дали всеки имот, предлаган във Фландрия, е регистриран в Visit Flanders – регионалната институция, която поддържа регистъра на туристическите места за настаняване. Обяви за имоти без задължителна регистрация няма да могат да бъдат публикувани.

С промените властите се стремят да ограничат практиката собственици да отдават жилища под наем без необходимата регистрация.

Новите правила разширяват и правомощията на местните власти. Общините ще могат по-лесно да отнемат регистрацията или лиценза на туристически обект при нарушения на устройствените правила, обществения ред или при съмнения за престъпна дейност. За започване на такава процедура ще бъде достатъчен доклад на общинската полиция.

„Не забраняваме платформи като Airbnb, но всичко, което се предлага чрез тях във Фландрия, трябва да бъде много по-прозрачно", заяви министърът на туризма и жилищното строителство Мелиса Депретер.

Тя посочи още, че всеки собственик, който отдава имот чрез Airbnb, ще трябва да посочи реално и проверимо лице за контакт. По думите ѝ така ще бъде прекратена практиката да се вписват фиктивни имена като лице за контакт.

Одобрените промени трябва да бъдат разгледани и гласувани от фламандския парламент. Очаква се това да стане през есента.