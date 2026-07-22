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Иван Шишков: Даваме Централата на ДПС на НАП

Цветелина Стефанова

[email protected]

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Иван Шишков

Работещата държава би трябвало да бъде по-силна от политическото задкулисие. Днес решихме сградата на улица "Врабча" 23 да отиде при НАП.  Това каза регионалният министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет.

ДСП ще трябва да освободи партийната си централа в 10-дневен срок и областният управител да я приведе във владение на Националната агенция по приходите. ДПС получи сградата на ул. „Врабча" 23 в София с решение на служебното правителство на Димитър Главчев от 13 ноември 2024 г. Преди това имотът се ползваше от държавни агенции - Агенцията за публични предприятия и контрол и Българската агенция за инвестиции.

Сградата не  е тяхна, а на държавата. Ако си спомняте преди сградата бе освободена за два дена, а сега даваме 10-дневен срок. Не мисля, че става въпрос за реваншизъм, защото в политиката това е изключително лоша практика, каза още регионалният министър. 

Мисля, че тази сграда е доста непропорционална голяма за ДПС. Ще им бъде представена сграда, която е по-подходяща, обясни още той. Все още не е избрана сграда. 

На въпрос дали изключва ли вариант след 10 дни да са на улицата Шиков обясни: "То зависи от тях. В разговорите винаги има две страни." Тепърва щели да се търсят варианти за ново помещение. 

Съвсем логично е НАП да има спешност да придобие тази сграда, каза още той.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иван Шишков
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