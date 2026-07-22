Европейските борси се движат предимно нагоре

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Водещите европейски фондови индекси се търгуват предимно с повишения въпреки спада при технологичните компании и предпазливите настроения на инвеститорите преди публикуването на финансовите отчети на американските гиганти Alphabet и Tesla, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Към 11:05 часа българско време германският индекс DAX нараства с 12,15 пункта, или 0,05%, до 24 023,49 пункта. Френският CAC 40 се повишава с 16,23 пункта (0,19%) до 8379,37 пункта, а британският FTSE 100 добавя 9,22 пункта, или 0,09%, достигайки 10 595,13 пункта.

За разлика от тях, общоевропейският индекс STOXX 600 отстъпва с 1,02 пункта, или 0,16%, до 642,17 пункта.

Пазарните участници очакват финансовите резултати на Alphabet и Tesla, които се разглеждат като важен ориентир дали силното поскъпване на компаниите, свързани с изкуствения интелект, ще се запази.

Технологичният сектор в STOXX 600 губи 1,7%. Акциите на френския производител на полупроводникови материали Soitec поевтиняват с 2,3%, а книжата на германската компания Aixtron, която произвежда оборудване за полупроводниковата индустрия, спадат с 2,6%.

На този фон цената на петрола Брент се покачва леко, след като три танкера със саудитски петрол за Азия промениха маршрута си и се отдалечиха от Червено море заради заплахи от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси. Опасенията от евентуални смущения в доставките подкрепиха енергийните компании, чиито акции поскъпват средно с 0,4%.

Сред отделните дружества акциите на испанската банка Banco Santander поевтиняват с 1,3%, въпреки че кредитната институция отчете 17-процентен ръст на основната си нетна печалба през второто тримесечие.

Обратна е тенденцията при финландския производител на товаро-разтоварна техника Hiab, чиито акции поскъпват с над 10%, след като компанията отчете увеличение на получените поръчки през второто тримесечие.

Междувременно публикуваните макроикономически данни показаха, че годишната инфлация във Великобритания се е забавила до 2,6% през юни при 2,8% месец по-рано. Резултатът е по-добър от очакванията на анкетираните от Ройтерс икономисти, които прогнозираха инфлация от 2,7%.