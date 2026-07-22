Петролът поскъпна с над 3% след нови американски удари срещу Иран

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Цените на петрола ускориха ръста си в сряда предиобед след единадесетия пореден ден на американски удари срещу ирански цели, предаде Си Ен Би Си.

Към 11:30 часа българско време сортът Брент поскъпна с 3,18 на сто до 93,90 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол се повиши с 3,55 на сто до 87,33 долара за барел. В сутрешната търговия ръстът беше значително по-умерен.

На срещата на външните министри на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия във Филипините държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон остава ангажиран с намирането на дипломатическо решение на конфликта. Той обаче обвини Иран, че не спазва постигнатите договорености за Ормузкия проток и не подхожда сериозно към преговорите.

„Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са, ще предприемем необходимите действия, за да защитим нашите интереси и интересите на нашите съюзници", заяви Рубио.

По думите му Ормузкият проток, който е ключов маршрут за превоза на петрол и други стратегически суровини, остава основен спорен въпрос между Вашингтон и Техеран. Според Рубио Иран настоява да получи право да контролира корабоплаването през пролива, което би създало „много опасен прецедент" за международната търговия.

Междувременно Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че е извършило единадесета поредна нощна серия от въздушни удари срещу ирански военни цели. По данни на командването са били поразени оперативни центрове, военноморски обекти, самолетни укрития, складове за безпилотни летателни апарати и логистична инфраструктура.

От CENTCOM посочиха, че операцията цели „допълнително да намали способността на Иран да застрашава търговското корабоплаване в Ормузкия проток".

Поскъпването на петрола последва достигнатия във вторник петседмичен ценови връх. Американските сили нанесоха нови удари по военни цели в южната и западната част на Иран, а Техеран атакува американски обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Последната серия от американски удари е започнала късно във вторник американско време, съответно рано в сряда в Иран. Малко преди това кувейтската армия съобщи, че е прехванала ирански безпилотни летателни апарати.

Продължаващата размяна на удари засили опасенията за световните енергийни доставки. Подкрепяните от Иран йеменски хуси заплашиха да атакуват кораби, превозващи саудитски петрол през пролива Баб ел Мандеб, и обявиха морска блокада на Саудитска Арабия.

Значението на Баб ел Мандеб за износа на саудитски суров петрол нарасна, след като трафикът през Ормузкия проток рязко намаля след провала на примирието между САЩ и Иран по-рано този месец.

Според Ройтерс, цитирана от БТА, три танкера със саудитски петрол за Китай и Индия са променили курса си във вторник и са се насочили към Суецкия канал, вместо да преминат покрай йеменското крайбрежие. Това е станало след предупрежденията на хусите.

Анализаторите на нидерландската банка Ай Ен Джи посочват, че промяната ще удължи транспортните маршрути към Азия и ще повиши разходите за превоз. Според тях допълнителна несигурност за доставките създава и напрежението в Черно море.

„Каспийският тръбопроводен консорциум" преустанови приемането на петрол от Казахстан, след като в понеделник спря товаренето на своя терминал на Черно море. Причината са атаки срещу петролни танкери, за които се твърди, че са извършени с украински дронове. Украйна не е коментирала информацията.

„Колкото по-дълго продължава прекъсването, толкова по-голяма е вероятността Казахстан да бъде принуден да ограничи добива на суров петрол", посочват анализаторите на Ай Ен Джи.

Данни на Американския петролен институт показаха, че през миналата седмица запасите от суров петрол и дестилати в САЩ са се увеличили, докато тези от бензин са намалели. По-късно днес се очаква публикуването на официалните данни на американската Администрация за енергийна информация.