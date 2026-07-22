България с най-голямо поскъпване на горивата в ЕС през юни

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Цените на горивата и смазочните материали за личните превозни средства в България са се повишили с 26% през юни спрямо същия месец на 2025 г. Това е най-голямото увеличение сред държавите от Европейския съюз, показват публикувани днес данни на Евростат.

Средното поскъпване в ЕС на годишна база е 13,7%. През май увеличението беше 20,7%, а през април – 20,8%.

Ръст на цените през юни е отчетен във всички държави членки, но темповете са по-бавни в сравнение с май. След България най-голямо увеличение има в Литва – с 23,5%, Румъния – с 23,1%, и Финландия – с 22%.

Най-малко са поскъпнали горивата и смазочните материали в Унгария – с 2,3%, и Полша – с 5,8%. В останалите страни увеличението е между 7,9% в Испания и 18,6% в Кипър.

Темпът на поскъпване в България се е забавил. През май цените бяха с 33,9% по-високи на годишна база, а през април – с 27,8%.

Спрямо май през юни дизелът в ЕС е поевтинял средно с 6,4%, а бензинът – с 4,2%. Месец по-рано цената на дизела се понижи с 5,8%, докато бензинът поскъпна с 0,8% спрямо април.

През юни дизелът е поевтинял във всички държави от ЕС. Най-голямо намаление е отчетено в Чехия – с 11,3%, следвана от Полша с 9,7% и България с 9,4%.

Най-слабо е понижението на цената на дизела в Унгария – с 0,6%, Италия – с 1,4%, и Словения – с 1,6%.

През май спрямо април дизелът в България поевтиня с 0,7%, а бензинът поскъпна с 3,1%.

Кипър и Италия са единствените страни, в които бензинът е поскъпнал през юни спрямо май – съответно с 0,7% и 0,5%. В останалите държави цената му е намаляла, като най-голям спад е отчетен в Швеция – със 7,8%, Белгия – със 7%, и Полша – с 6,6%.