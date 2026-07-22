Токът за бизнеса поевтинява с 2,43% за 23 юли

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Електроенергията за българския бизнес ще бъде с 2,43% по-евтина утре спрямо днешния ден, показват резултатите от търговията на Българската независима енергийна борса.

Средната цена в сегмента „Ден напред" за доставка на 23 юли е 111,72 евро без ДДС за мегаватчас. Вчера борсата затвори при средна цена от 114,5 евро за мегаватчас.

Пиковата енергия за часовете между 09:00 и 20:00 часа е изтъргувана при средна цена от 70,44 евро за мегаватчас. Средната цена на извънпиковата енергия за периодите от 01:00 до 08:00 часа и от 21:00 до 24:00 часа е 153 евро за мегаватчас.

Общо на борсата са продадени 93 839,63 мегаватчаса електроенергия.

В сегмента „В рамките на деня" среднопретеглената цена на 60-минутните продукти към момента е 96,63 евро без ДДС за мегаватчас. При 15-минутните продукти тя е 98,21 евро без ДДС за мегаватчас, пише БТА.