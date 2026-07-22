За всекиго по нещо - телефон, таблет или моден аксесоар

Сгъваемият телефон вече не е просто ефектна технологична играчка, а устройство за различни типове потребители – от хората, които търсят голям екран за работа и съдържание, до онези, за които компактният размер, дизайнът и камерата са по-важни. С новото поколение Galaxy Z, представено на 22 юли в Лондон, Samsung ясно разделя моделите според начина, по който хората реално използват смартфона си – за работа, за съдържание или просто като част от стила си.

Новата серия включва Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8. Трите телефона изглеждат различно, но имат една обща посока – да бъдат по-леки, по-тънки и да използват изкуствения интелект не като отделна екстра, а като част от ежедневната работа с устройството.

Когато един екран не стига

Galaxy Z Fold8 е за хората, които сутрин отговарят на съобщения през телефона, през деня четат документи, а вечер искат по-голям екран за филм или книга. Сгънат, той може да се използва като обикновен смартфон. Отворен, вече прилича повече на малък таблет и дава достатъчно пространство за няколко приложения, четене или гледане на видео.

Любопитното е, че въпреки големия дисплей Fold8 тежи 201 грама – колкото немалко стандартни смартфони. Камерите също са насочени към всекидневното снимане, включително функция, която позволява едновременно да се заснеме човекът зад телефона и това, което вижда пред себе си.

За хора, които не обичат компромиси

Ако Fold8 е балансът, Fold8 Ultra е моделът, при който Samsung е опитала да събере почти всичко възможно. При отваряне потребителят получава 8-инчов екран, подходящ както за работа, така и за редактиране на снимки и видео. Въпреки това корпусът е само 4,1 мм дебел в разгънато положение.

Тук е и най-сериозната камера в серията – 200 мегапиксела, допълнена от ултраширокоъгълна камера и телеобектив. Идеята е ясна - това е телефон за хора, които снимат много, работят в движение и искат едно устройство да замести поне част от задачите на таблета или лаптопа.

Може да бъде и аксесоар

Galaxy Z Flip8 е най-различният от трите и вероятно най-лайфстайл ориентираният. Сгънат, той е достатъчно компактен, за да се прибере лесно в малка чанта или джоб. Отвън има 4,1-инчов дисплей, от който могат да се проверяват известия, да се използват приложения и да се изпълняват бързи команди, без телефонът изобщо да се отваря.

Тъкмо формата му дава и едно от най-големите практически предимства – Flip8 може да бъде оставен полуотворен върху маса и сам да играе ролята на малък статив. Това го прави удобен за селфита, видеоразговори, групови снимки или кратки клипове за социалните мрежи. Телефонът тежи 180 грама и се предлага и в розов цвят, както и в няколко по-сдържани варианта.

Изкуственият интелект върши повече сам

Една от по-интересните промени в новото поколение е начинът, по който Samsung използва AI. Вместо потребителят непрекъснато да търси отделни функции, телефонът се опитва сам да предлага следваща стъпка.

Ако например в разговор стане дума за среща, устройството може да предложи проверка на календара или запазване на място. Now Brief събира на едно място полезна информация за деня, а интеграцията с Gemini позволява задачи да се изпълняват чрез глас, снимки или съдържанието на екрана.

Особено при сгъваемите модели това има повече смисъл, защото големият екран позволява едновременно да се води разговор, да се търси информация и да се работи с различни приложения.

AI и на китката

Новото поколение сгъваеми телефони на Samsung идва с една все по-ясна идея - смартфонът вече не е самостоятелно устройство, а център на цяла лична екосистема. До новите Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra и Flip8 компанията поставя и два нови часовника - Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9.

Часовник, който знае всичко за нас

При Galaxy Watch9 Samsung очевидно залага на идеята часовникът да знае всичко за нес - д вобрия смисъл. Той следи съня, активността и основни показатели на организма, а изкуственият интелект превръща натрупаните числа в разбираеми препоръки. Вместо човек да гледа десетки графики, часовникът ще му каже кога е добре да натовари повече организма и кога е време да намали темпото.

Сред новите възможности са наблюдение за нарушения в дишането по време на сън, оценка на състоянието на сърцето, дневно кардио натоварване, индекс на физическата форма и предупреждения при опасни нива на шум.

Galaxy Watch9 ще се предлага в размери 40 и 44 мм. Батерията е 390 mAh, дисплеят достига яркост от 3000 нита, а новата платформа Snapdragon Wear Elite трябва да осигури по-бърза работа и по-ниска консумация на енергия.

Когато обикновеният часовник не е достатъчен

Далеч по-специализиран е Galaxy Watch Ultra2. Това е часовникът за планина, дълги преходи, бягане и дори гмуркане. Новият режим Trail Run например следи надморската височина, изкачването и особеностите на терена. Часовникът може да напомня кога е време да пием вода.

Ultra2 има защита IP69K, водоустойчивост 10 ATM и сертификат EN13319. При влизане във водата може автоматично да показва дълбочината, времето под вода и температурата. Samsung подготвя и специално приложение за гмуркане, разработено съвместно с Mares.

Увеличена и батерията - тя вече е 800 mAh, или с 35% по-голяма спрямо предишния Ultra. Дисплеят достига 5000 нита яркост, за да остава четим при силно слънце, а корпусът е титанов. Любопитното е, че въпреки по-голямата батерия дебелината е намалена с 12%.

Заключение

Ценовата разлика между моделите също ясно показва позиционирането им от 1299 до 2199 евро. Но по-интересното при това поколение не е само колко струват устройствата, а че сгъваемият телефон вече няма едно лице.

Flip8 е компактният модел, който спокойно може да бъде и моден аксесоар. Fold8 е за хората, които искат по-голям екран, без да носят таблет. А Fold8 Ultra е опит почти всичко необходимо за работа, снимки и забавление да бъде събрано в едно устройство.

И точно това вероятно е следващият етап при сгъваемите телефони – не просто да впечатляват, когато ги отвориш, а да намерят конкретно място в ежедневието. Сутрин часовникът може да покаже как сме спали, през деня телефонът поема работата и комуникацията, а при тренировка следи натоварването.

Така сгъваемият телефон се превръща в нещо повече от впечатляващ екран, а часовникът - в нещо повече от аксесоар.