Българската разработка обединява действащия сателит България Сат-1, собствен комуникационен терминал и производствен капацитет за серийно производство на Делтаком Електроникс

Европа ускорено инвестира в защитени сателитни комуникации, собствен космически капацитет и технологии, които да намалят зависимостта ѝ от външни доставчици. На този фон в България напредва проект, който може да постави страната сред ограничения кръг държави, способни да обединят в една система действащ комуникационен сателит, наземен терминал, инженерна разработка и серийно производство.

До края на тази година България Сат и Делтаком Електроникс планират да произведат първите образци на електронно управляеми сателитни комуникационни терминали с фазирани антенни решетки - технология, която доскоро беше запазена територия за ограничен кръг световни производители, като SpaceX, например с техния Starlink.

Зад сложното техническо наименование стои устройство, което може да промени начина, по който се осигурява връзка със сателит в гостационарна орбита. Терминалът е проектиран да насочва лъча си електронно, без традиционната антена да се монтира и настройва механично към орбиталната позиция.

Това позволява по-бързо установяване на комуникация чрез по-компактна конструкция и лесна инсталация от потребителя. Технологията е особено важна за системи, при които надеждността, мобилността и времето за реакция са критични.

Подобни терминали могат да се използват от държавни институции, въоръжени сили, служби за сигурност, оператори на критична инфраструктура, спасителни екипи и транспортни компании. Те имат приложение и на места, където наземните комуникационни мрежи липсват, претоварени са или са били повредени при бедствие, авария, кибератака или военен конфликт.

Затова значението на иновацията надхвърля самото разработване на наземния терминал. За България се създава възможност, каквато малко европейски държави могат да си позволят - да изгради цялостна способност за защитени сателитни комуникации, базирана на собствен космически ресурс (сателита България Сат-1) и на технология, разработвана и произвеждана в страната.

Освен икономически актив, това е инструмент за национална сигурност и възможност за значително по-силно българско присъствие в европейската архитектура за защитени комуникации.

От сателита в орбита до терминала на земята и потребителя

Основата на тази система вече съществува - България Сат-1, функциониращ комуникационен сателит на българската позиция в геостационарна орбита.

През 2017 г. България Сат-1 беше изведен в геостационарна орбита. Сателитът работи на българската орбитална позиция 1,9 градуса изток и осигурява покритие над Балканите, Черноморския регион, Европа, Близкия изток и Северна Африка.

При изстрелването си той беше възприеман предимно като инфраструктура за телевизионно разпространение и търговски сателитни услуги. Днес ролята му е много по стратегически важна и много по-широка, защото от години предоставя капацитет на международни оператори и институции. Именно около този космически актив сега България Сат изгражда цялостна българска система за защитени сателитни комуникации.

Българската инженерна компания Делтаком Електроникс, която има близо три десетилетия опит в проектирането и производството на електронни и комуникационни системи разработва терминал, който трябва да осигурява комуникация чрез сателитния капацитет и да бъде адаптиран за различни сценарии на употреба. Целта е системата да може да се използва както от стационарни обекти, така и от мобилни екипи, транспортни средства и структури, които работят в отдалечени или рискови райони.

Съчетаването на сателит, терминал и цялостна услуга в рамките на една индустриална група дава съществено предимство.

В обичайния модел операторът на сателита, производителят на терминала, доставчикът на мрежовото управление и системният интегратор са различни компании. Всеки от тях разработва своята част самостоятелно, а след това отделните компоненти трябва да бъдат интегрирани.

При проекта на България Сат и Делтаком Електроникс космическият и наземният сегмент могат да бъдат изпитвани и оптимизирани едновременно. Това съкращава пътя от инженерната разработка до готовата услуга и позволява по-точно адаптиране на терминала към характеристиките на сателита.

„България е пред реалната възможност да изгради не просто отделен технологичен продукт, а цялостна национална способност за защитени сателитни комуникации. Разполагаме с геостационарен сателит, с утвърден производствен капацитет в електрониката и с инженерен екип, който разработва високотехнологични терминали за комуникации чрез този капацитет. Целта ни е серийно производство на надеждни и достъпни системи, които могат да бъдат използвани от държавата, отбраната, службите за сигурност и критичната инфраструктура и бизнеса“, казва Максим Заяков, собственик на България Сат и Делтаком Електроникс.

В перспектива една и съща група компании ще предлага защитени сателитни комуникации като интегрирана завършена услуга базата на сателитен капацитет, терминали, управление на комуникационната мрежа, техническа поддръжка и услуги за крайни клиенти или така известната вертикална интеграция, каквато наблюдаваме например при Space X.

Подобна вертикална интеграция е рядка, защото изисква едновременно космическа инфраструктура, сериозен инженерен ресурс и реални производствени възможности.

Технология, която променя правилата

За неспециалиста новият терминал изглежда като плосък електронен панел. Сложността остава скрита във вътрешността му.

При класическата сателитна антена конструкцията трябва да бъде физически насочена към сателита. Това изисква механични елементи и прецизно позициониране и монтаж от екип специалисти. При движение на платформата или при необходимост от бърза промяна на посоката механиката се превръща в ограничение.

Фазираната антенна решетка работи на друг принцип. Вместо да се завърта самата антена, системата управлява посоката на радиолъча по електронен път. Това става чрез множество малки антенни елементи, които работят синхронизирано. Всеки от тях излъчва част от сигнала, а специализираната електроника контролира фазата и времето на излъчване. Когато тези сигнали се съчетаят, те образуват общ лъч, който може да бъде насочван почти мигновено.

Зад този принцип стои изключително сложна система. Тя включва радиочестотна електроника, цифрова обработка на сигнала, специализиран софтуер, управление на голям брой антенни елементи, охлаждане, захранване и защита от електромагнитни смущения. Всички компоненти трябва да работят с висока точност и да запазват характеристиките си при различни температури, натоварвания и условия на средата.

Трудността не е само в това терминалът да установи връзка със сателита в геостационарна орбита. Той трябва да я поддържа стабилно, да насочва лъча прецизно, да компенсира движението на платформата и да работи надеждно за продължителен период.

При мобилни приложения предизвикателството става още по-голямо. Терминалът може да бъде монтиран върху автомобил, кораб или друга движеща се платформа, докато сателита се намира на 36 000 километра над Земята. Системата трябва непрекъснато да изчислява посоката и да коригира сигнала в реално време.

Именно поради това електронно управляемите антени са сред най-сложните продукти в съвременната комуникационна индустрия. Технологията съчетава хардуер, софтуер, материали, прецизна електроника и производствен контрол. Дори малка грешка в един от елементите може да влоши качеството на сигнала или да наруши работата на цялата система.

Проектът на България Сат и Делтаком Електроникс цели тази сложност да бъде овладяна в продукт, разработван в България и подготвен за реална експлоатация и серийно проузводство у нас.

Първите образци, очаквани до края на годината, ще бъдат важен етап. Те трябва да покажат не само че инженерната концепция работи, но и че терминалът може да бъде превърнат в надежден индустриален продукт.

От инженерна разработка към индустриален продукт

Да бъде разработен работещ терминал е сериозно инженерно постижение. Истинското предизвикателство обаче започва след това.

За да достигне една технология до пазара, тя трябва да бъде проектирана така, че да може да се произвежда серийно, да поддържа постоянно качество, да работи надеждно в продължение на години и да бъде икономически конкурентна. Именно тази стъпка често се оказва най-трудната за високотехнологичните проекти.

Тук Делтаком Електроникс разполага със съществено предимство. Компанията има близо три десетилетия опит в разработването и производството на електронни и комуникационни системи. През годините е изградила производствена инфраструктура, инженерен екип и процеси за контрол на качеството, които позволяват разработките да преминават от проектантската маса към реалното производство вътре във фирмата.

Затова още в началото новият наземен терминал не е разглеждан като демонстрационен образец. Всеки конструктивен елемент, изборът на компонентите, схемите за охлаждане, начинът на сглобяване и изпитванията се проектират с идеята устройството впоследствие да бъде произвеждано в индустриални количества. Подобен подход има значение не само за себестойността. Той определя и бъдещата надеждност на продукта и независимостта му от доставчици на компоненти или материали.

При комуникационните системи, предназначени за държавни институции, отбраната или операторите на критична инфраструктура, отказът на оборудването не е просто технически проблем, той може да означава прекъсване на връзката в ситуация, когато тя е критична. Затова изискванията към подобни продукти са значително по-високи от тези при масовата потребителска електроника. Всеки компонент трябва да бъде проверен, всяка производствена операция – проследима, а готовото устройство – изпитано при различни режими на работа и условия.

Именно този преход от инженерна идея към индустриален продукт е една от най-големите стойности на проекта.

Европа изгражда собствена архитектура за защитени сателитни комуникации

Разработката идва в момент, когато европейската политика в областта на космическите комуникации се променя с безпрецедентна скорост. През последните години зависимостта от външни технологични доставчици се превърна в един от най-сериозните стратегически въпроси пред Европейския съюз. Военните конфликти, кибератаките и нарастващите рискове за критичната инфраструктура показаха, че защитените комуникации са елемент от националната и европейската сигурност.

Именно затова Европейският съюз развива програмите GOVSATCOM и IRIS². Целта им е да осигурят сигурна комуникационна среда за държавните институции, службите за сигурност, гражданската защита и други публични структури, като използват европейска космическа инфраструктура и европейски технологичен капацитет.

За страни като България това открива нова възможност.

Досега ролята на страната беше предимно на потребител на подобни услуги. Българският геостационарен сателит България Сат-1 и инвестициите на България Сат и Делтаком Електроникс в този иновативен продукт създава предпоставки България да участва и като доставчик и на технологии и на защитен комуникационен капацитет.

Вместо да се включва единствено като пазар за чуждо оборудване, страната може да предложи собствен инженерен продукт, собствена космическа инфраструктура и собствен производствен капацитет.

Значението далеч надхвърля космическата индустрия

Макар терминалите да се разработват с мисъл за защитените сателитни комуникации, приложенията им са значително по-широки. Подобни системи могат да осигуряват комуникация при природни бедствия, големи аварии, прекъсване на наземните мрежи, спасителни операции, транспортни дейности, морско корабоплаване и управление на критична инфраструктура.

С развитието на цифровата икономика необходимостта от сигурна и независима свързаност ще продължи да нараства. Това превръща пазара на електронно управляеми сателитни терминали в един от най-перспективните сегменти на комуникационната индустрия през следващите години.

За България потенциалният ефект не се измерва единствено с продажбата на оборудване. Подобни разработки създават висококвалифицирани инженерни работни места, генерират интелектуална собственост, развиват местни доставчици и увеличават дела на високотехнологичния износ. Добавената стойност остава в страната - от инженерната разработка и производството до поддръжката и развитието на следващите поколения продукти. Затова подобни проекти се разглеждат не само като успех на отделна компания, а като възможност за развитие на цял индустриален сектор.

В случая България разполага с рядка комбинация от действащ геостационарен сателит, инженерна експертиза и производствен капацитет. Ако тези елементи бъдат успешно интегрирани, страната би могла да заеме място сред европейските доставчици на технологии за защитени сателитни комуникации – пазар, който през следващото десетилетие ще има все по-голямо стратегическо и икономическо значение.

Повече от технологичен проект

В космическата индустрия успехът рядко се измерва само с това дали една технология работи. Много по-важно е дали около нея може да бъде изградена устойчива индустрия.

Проектът на България Сат и Делтаком Електроникс не е насочен към разработването на единичен високотехнологичен продукт, а към създаването на цялостен капацитет – инженерни знания, производствени процеси, интелектуална собственост и възможност за дългосрочно присъствие на международния пазар.

Подобни проекти имат значително по-широк ефект от непосредствения си бизнес резултат. Те задържат висококвалифицирани инженери, създават търсене за специализирани доставчици, стимулират научно-развойната дейност и привличат инвестиции в производства с висока добавена стойност. С времето около тях се формира екосистема от компании, университети и изследователски организации, която създава условия за следващи разработки.

Именно така се развиват повечето успешни космически индустрии по света.

За България подобен процес би имал значение далеч извън сектора на сателитните комуникации. В продължение на години страната изгражда конкурентоспособност предимно чрез производство с по-ниска добавена стойност и аутсорсинг на инженерни услуги. Проекти като този показват възможност за различен модел на разработване на собствена технология, собствен продукт и собствена интелектуална собственост.

През последните години България постепенно увеличава участието си в европейските космически програми чрез научни организации, университети и технологични компании. Въпреки това българското присъствие остава ограничено предимно до отделни разработки или участие като подизпълнител и е твърде бавно.

Съчетаването на действащ геостационарен сателит с разработвана в България терминална технология поставя страната в различна позиция. Вместо да предлага само отделен компонент или инженерна услуга, България има възможност да участва с цялостно решение, което обединява космически сегмент, наземно оборудване и инженерен капацитет. Подобен модел е значително по-ценен, защото позволява създаването на продукти и услуги с по-висока добавена стойност и по-голям експортен потенциал.

В условията на все по-силна конкуренция това може да се превърне в едно от основните конкурентни предимства на българската космическа индустрия.

Моментът, в който България може да направи следващата крачка

До края на годината се очаква първите работещи образци на терминала да преминат изпитания.

След това предстоят процесите по валидиране на технологията, усъвършенстване на конструкцията и подготовка за серийно производство.

Пазарът на защитени сателитни комуникации е силно конкурентен и се доминира от утвърдени международни производители с десетилетия опит. За да намери своето място, всяка нова технология трябва да докаже не само инженерните си качества, но и надеждност, устойчивост, конкурентна цена и способност да се произвежда в необходимите количества.

Точно затова предстоящите тестове ще бъдат толкова важни. Те ще покажат дали българската разработка може да отговори на стандартите на един от най-взискателните технологични пазари.

Един различен разказ за България

През последните години често говорим за необходимостта България да развива икономика, основана на знания, иновации и високи технологии. По-трудно е да посочим конкретни примери, в които всички тези елементи се събират в един проект.

В случая те са налице. България има действаща космическа инфраструктура, има инженерен екип с опит в разработването на сложни електронни системи, наалице е производствена база, способна да превърне инженерната разработка в реален продукт. Налице е и европейски пазар, който все по-активно търси сигурни комуникационни решения.

Ако следващите етапи бъдат успешни, страната няма просто да добави още един високотехнологичен продукт към индустрията си. Ще направи крачка към позицията, към която се стремят все повече европейски държави - да бъде създател на технологии, а не само техен потребител.