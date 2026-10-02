Доза смирение помага за кариерата на самоуверените

Ако сте от този психологически тип, наложете си понякога да се съмнявате в себе си, за да балансирате поведението си

Вие сте от онези амбициозни хора, които не се страхуват да приемат предизвикателства в работа, да се развиват и да постигат успех. Изпитвате увереност в себе си и сега отново се готвите да се заемете с трудна задача, която ще ви издигне на по-високо стъпало в йерархията на компанията. Само че този път изпитанието е наистина огромно и леко ви гложди мисълта дали си заслужава риска.

Освен задължително да претеглите много обективно вероятностите за успех и провал, специалистите по управление на кариерата съветват да направите още нещо - да оцените дали не сте прекалено самоуверени. Често така се получава с хората, които са свикнали да се предизвикват и да постигат успех. Пристрастяват се към адреналина, опияняват се от победите и забравят да практикуват смирение. Не разпознават случаите, в които е по-добре да останат в зоната си на комфорт. И смело се приближават към момент, в който се оказва, че са се надценили, че самочувствието им е попречило да действат по най-правилния начин или въобще да не се захващат с рисковата задача.

"Един професионален провал рядко е фатален, но той може да бъде последван от нов, ако не се смирите поне за малко и продължите да напомпвате самоувереността си - обясняват експертите. - Това означава, че сте склонни към крайност, в която смятате предпазливостта за излишна слабост, за пропускане на възможности и на успехи. Налага се да поработите върху психическата си безопасност, и то незабавно, защото има риск все повече да променяте възприятията си и да се изкачвате на все по-високи нива на самочувствие без покритие."

Небалансираното поведение е много характерно за самоуверения тип личности. Те имат селективна памет - спомнят си случаите, в които самоувереността ги е довела до победи, и игнорират онези, в които ги е провалила или пък с доза предпазливост са можели да постигнат повече. А понеже имат и силно его, често приписват успеха или провала на грешни причини. Склонни да се взимат за вечно прави, отхвърлят и обратната връзка - дори когато приятел, колега или шеф им казва, че трябва да оценяват възможностите си по-внимателно.

"Ако клоните към прекаленa самоувереност, със сигурност се инатите да промените начина си на поведение който и отвън да ви казва, че ви е нужна повече предпазливост. Но можете сами да се накарате да практикувате смирение и да се съмнявате в себе си. Това не е застой, а начин да се развивате, защото тогава не сте затворени, търсите външни перспективи и нова информация. Обратното - ако никога не се съмнявате в себе си, стигате до влошаване на знанията, защото неминуемо се получава спад в качеството на вашия опит с течение на времето", предупреждават специалистите.

Да практикувате смирение означава периодично да си правите самооценка дали нямате нужда от самоусъвършенстване. Така заради своята самоувереност няма да пропуснете да забележите, че сте стигнали до ниво на некомпетентност, която започва да ви пречи да постигате успех.

Съществено е да видите това, преди да поемете поредно предизвикателство и да се провалите. Може би сте именно в такъв момент, щом ви гложди мисълта дали този път си заслужава да поемате риск.

Втора голяма беда на прекалено самоуверените хора е, че дори в ситуации с високи залози нямат култура на сътрудничество.

От една страна се надценяват и не се сещат, че ще са много по-ефективни, ако работят заедно с колеги. От друга страна са високомерни и подценяват останалите. Тази амалгама често се превръща в причина за провал, а и много вреди на репутацията им.

"Ако си позволите да приемете, че не сте съвършени и имате нужда да си сътрудничите с колегите, вероятно ще сте много по-успешни", посочват експертите.

Естествено, когато работите в екип, самочувствието не бива да ви кара да смятате, че заслугите са главно ваши и да не показвате признателност за приноса на другите към общия успех. Това е особено вредно, ако сте на шефска позиция - ще демотивира подчинените ви.

Да практикувате смирение ще рече да се съмнявате в себе си не за да се превърнете в колебаещ се човек, а за да постигнете здравословен баланс между самоувереност и предпазливост. Така ще сте в психологическа безопасност - ще се освободите от самоналоженото правило да взимате всички решения и да вършите всичката работа, да поемате предизвикателства и да се подлагате на изпитания, понеже това е единственият път към успех. Вярното е, че това е път, но не е единственият. В много ситуации по-добрият избор е да останете в зоната на комфорт. Например щом сте в период, когато шефовете ви оценяват и от вас се изисква първокласно представяне, познатото е най-сигурният начин да демонстрирате компетентност и постижения.

Стабилността е изключително важна за психичното здраве, заради прекалена самоувереност не се подлагайте и на прекален стрес. Ако живеете в непрекъснати промени, губите чувство за контрол и влизате в другата крайност - самоувереността ви рухва, казват експертите по личностно развитие.

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