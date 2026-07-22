Със закон удължават с година гаранцията на стоки, насърчават ремонта на дефектните

Перални, съдомиялни, хладилници, мобилни телефони и таблети трябва да бъдат пригодни за ремонт

С една година да се удължи законовата гаранция на стоките. Това предвижда приет от правителството днес законопроект за насърчаване на ремонта на стоки и за по-добра защитата на потребителите. С него се изменя Законът за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки и се въвеждат нормите на евродиректива 2024/1799, която е за общите правила за насърчаване на ремонта на стоки. Измененията целят удължаване на жизнения цикъл на стоките, стимулиране на ремонта вместо преждевременна им подмяна.

Сред изискванията е продавачите да информират потребителите за това тяхно право и да насърчават ремонта. Определени категории стоки пък трябва да бъдат пригодни за ремонт и се дава пример с перални, съдомиялни, хладилници, мобилни телефони и таблети.

След изтичането на законовата гаранция производителите ще бъдат задължени да осигуряват услуги по ремонт, наличност на резервни части и достъп до информацията, необходима за извършване на ремонта.

За улесняване на потребителите при избора на ремонтни услуги се въвежда европейски формуляр за информация за ремонт на стоки. Той ще съдържа ясна информация за цената, срока и условията на ремонта и ще се предоставя безплатно, което ще позволи лесно сравняване на различните предложения.

Предвижда се и използването на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки на Европейската комисия, която включва национално подразделение за България. Чрез него потребителите ще могат безплатно да намират доставчици на услуги за ремонт, продавачи на обновени стоки и купувачи на повредени стоки, предназначени за обновяване.

С предложените изменения се създават условия за по-устойчиво потребление чрез насърчаване на ремонта и повторната употреба на стоки, укрепва се защитата на потребителите и се осигурява пълно съответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз, съобщават от пресслужбата на правителството.