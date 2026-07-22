"Порше" планира да съкрати още 6000 служители

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Германският автомобилен производител „Порше" (Porsche) планира да съкрати още между 5 и 6000 работници. Надзорният съвет на компанията продължава да обсъжда мерки за преструктуриране, предаде Ройтерс.

Месечното издание „Мениджър Магазин" (Manager Magazin) съобщи за планираните съкращения, позовавайки се на неназовани източници. Вестник „Билд" посочи, че главният изпълнителен директор на компанията Михаел Лайтерс планира съкращаване на между 5000 и 6000 работни места до 2035 г.

Маржовете на „Порше", която дълго време беше сред най-печелившите компании в групата „Фолксваген" (Volkswagen Group), рязко намаляха през последните години – от стабилни двуцифрени стойности до едва 1,1 на сто през миналата година, съобщава БТА.

Спадът се дължи на по-ниските продажби на някогашния доходоносен китайски пазар, проблеми с митата и забавената стратегия за електрификация, която струва на компанията милиарди евро.

„Порше" вече се е споразумяла за съкращаването на 3900 работни места, а представители на служителите и ръководството водят преговори по втори пакет от мерки, който се очаква да бъде обявен през следващата седмица.

Компанията майка „Фолксваген" предупреди, че до 100 000 работни места могат да бъдат съкратени в цялата група в рамките на усилията за повишаване на конкурентоспособността по отношение на разходите. Четири завода в Германия също са застрашени от затваряне през следващите години.

Говорител на „Порше" отказа коментар