Петролът поскъпва заради атаките на хутите и конфликта в Ормузкия проток

Цените на петрола се повишиха с над 1,5 на сто в азиатската търговия и достигнаха най-високите си равнища от повече от шест седмици. Това е ефектът от атаките на йеменските хути срещу танкери в Червено море и новите удари на САЩ срещу Иран.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 2,20 долара, или 2,3 на сто, до 96,27 долара за барел, след като в предишната сесия нараснаха с над 3 долара и приключиха търговията при 94,07 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 1,65 долара, или 1,9 на сто, до 88,48 долара за барел, след ръст от 3 на сто в сряда.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция съобщи, че петролен танкер се е запалил след експлозия при опит да премине по маршрут, който според корпуса е миниран, южно от Ормузкия проток, а други два танкера са се върнали обратно.

В изявление корпусът посочи, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „напълно затворен", докато продължават действията на САЩ в региона, като предупреди, че нито един танкер няма да бъде допускан да влиза или да напуска без координация с Иран.

Успоредно с подновения конфликт около контрола върху ключовия морски път, подкрепяните от Иран хути заплашиха да атакуват кораби, превозващи саудитски петрол през протока Баб ел Мандеб, и обявиха морска блокада на Саудитска Арабия.

Според Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в „Филип Нова" (Phillip Nova), цените на петрола са изправени пред рядък риск от едновременни смущения в корабоплаването както през Баб ел Мандеб, така и през Ормузкия проток.

Хутите заявиха, че са извършили военна операция срещу два саудитски петролни танкера, а според доклади за морската сигурност един от корабите, посочен от групировката – плаващият под саудитски флаг танкер „Енселия", е бил ударен в Червено море.

Групировката твърди още, че е принудила около 10 кораба да се върнат обратно, след като ги е предупредила да не плават към саудитски пристанища.