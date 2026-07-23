"Файненшъл таймс": САЩ са изкарали 13 млрд. долара от венецуелския петрол

Администрацията на Доналд Тръмп е получила около 13 милиарда долара, след като пое контрола върху износа на петрол на Венецуела след отвличането на президента Николас Мадуро. Това сочи разследване на "Файненшъл таймс". Шест месеца по-късно обаче, и месец след две опустошителни земетресения, тези средства остават безследно изчезнали.

След като през януари Тръмп пое контрола върху „милиони барели" венецуелски петрол, неговата администрация пое пълното управление на приходите. По-късно тя заяви, че печалбите от продажбите ще бъдат използвани „в полза на американския и венецуелския народ". Държавният департамент впоследствие обяви, че „милиарди долари са били насочени към венецуелската икономика" и че се извършва „финансов мониторинг, за да се гарантира, че средствата са от полза за венецуелския народ".

До момента обаче няма доказателства, че това действително се е случило. Изданието съобщи в сряда, че няма данни приходите от продажбата на петрол да са достигнали до венецуелците, за които Тръмп твърди, че се грижи. Изданието отбелязва още, че брутният вътрешен продукт на Венецуела през първото тримесечие е достигнал най-ниското си ниво от пет години.

„Военната намеса на Тръмп във Венецуела от самото начало беше свързана с петрола, властта и корупцията, като милиарди долари приходи от венецуелски петрол се контролират от администрацията на Тръмп без прозрачност и без гаранции", заяви пред изданието конгресменът демократ Хоакин Кастро. По думите му Конгресът е бил „държан в неведение" относно действията на администрацията.

Междувременно във вторник конгресменката републиканец Мария Елвира Саласар призова Тръмп да разкрие подробности за финансовите операции, подчертавайки „значението на прозрачността относно това къде отиват тези средства".

Според публикацията изглежда, че приходите от петрола не достигат до венецуелците, въпреки че петролният сектор формира близо една четвърт от брутния вътрешен продукт на страната. През януари Semafor съобщи, че администрацията на Тръмп възнамерява да задържи приходите от първата продажба на венецуелски петрол на стойност 500 милиона долара в офшорна банкова сметка в Катар. Авторът на публикацията заключава, че би било уместно тази сметка да бъде проверена.

Миналата седмица излезе и разследване на американския вестник "Ню Йорк Таймс", според което държавният секретар на САЩ Марко Рубио контролира ключови решения във Венецуела, включително управлението на финансовите потоци, разпределението на природните ресурси и одобряването на назначения на висши служители.

Според изданието влиянието на Рубио се е увеличило след операцията на САЩ през януари, при която бившият президент на Венецуела Николас Мадуро беше заловен и отведен в САЩ. Оттогава Рубио си е спечелил прякора "вицекрал", се посочва в статията.

"Ню Йорк Таймс" пише, че приходите от повечето венецуелски сделки от износ се депозират в сметки на Министерството на финансите на САЩ, след което средствата се прехвърлят във Венецуела на етапи чрез частни банки. Условията за използване на тези средства, както и получателите, се определят от Рубио и неговия екип.

Източници добавят, че Рубио не е посещавал Венецуела след смяната на властта, но поддържа ежедневен контакт чрез WhatsApp с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. "Ню Йорк Таймс" пише още, че държавният секретар е този, който се занимава с ключови назначения, както и със санкции и лицензионни въпроси за компании, желаещи да работят в страната.

Обяснявайки системата на управление, изданието я оприличи на родители, раздаващи джобни на децата си, добавяйки, че тя дава на Рубио "огромно влияние върху...Родригес", която зависи от парите, за да осигури изплащането на заплати и да подкрепя националната валута.

Изданието отбелязва, че популярната опозиционерка и носителка на Нобелова награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо остава в изгнание и не участва в управлението.

Администрацията на Тръмп отказа да коментира пред "Ню Йорк Таймс" подробностите около задълженията на Рубио във Венецуела. Самият държавен секретар пък избягва публично да коментира темата, отбелязва вестникът.

"Ню Йорк Таймс" твърди, че влиянието на САЩ се простира не само върху вътрешното управление, но и върху международната дейност на Каракас. Така например след атаките на Вашингтон срещу Иран американската администрация е поискала премахването на публикация на венецуелския външен министър Иван Гил, критикуваща действията на САЩ, и публикацията е била премахната в рамките на няколко часа.

През май американският президент Доналд Тръмп публикува снимка, на която е изобразена карта на Южна Америка, като Венецуела е в цветовете на американското знаме, а надпис гласи: "51-ият щат".

В статията се добавя, че САЩ са отпуснали близо 400 милиона долара помощ и са разположили 900 военни, за да помогнат на страната след земетресенията миналия месец