800 млн. пътници годишно ще обслужва модернизираната жп мрежа на Полша

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До 800 милиона пътници годишно ще бъдат обслужвани по модерниираната жп мрежа в Полша, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

На пресконференция във Варшава Туск заяви, че инвестиционната програма включва изграждането на 2700 километра високоскоростна железопътна мрежа, повече от 2000 километра нови конвенционални маршрути и модернизиране на още 5600 километра съществуващи коловози, предаде БТА.

„Изграждаме най-модерната железопътна мрежа в Европа и това не е преувеличение", каза Туск.

Той добави, че всеки окръг в Полша ще бъде свързан с железопътната мрежа за дълги разстояния и че проектът, на стойност стотици милиарди злоти, ще направи железопътния транспорт предпочитания вид транспорт в страната.

„Когато завършим този голям проект би трябвало да превозваме близо 800 милиона пътници годишно", каза Туск, добавяйки, че пътуванията между две точки на страната няма да отнемат повече от три часа.

Заместник-министърът на инфраструктурата Пьотър Малепшак заяви, че се очаква полските железници да превозват 470 милиона пътници тази година и близо 500 милиона през 2027 г., с около 100 милиона повече, отколкото през 2023 г. Той добави, че в момента около 7000 влака се движат по мрежата всеки ден, което е най-големият брой в историята ѝ.

Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак заяви, че текущите инвестиции в железопътния транспорт вече са на стойност 100 милиарда злоти (23,1 милиарда евро) и отбеляза, че първите търгове за високоскоростната железопътна мрежа вече са обявени.

„Нашата цел е ясна. Полските железници трябва да бъдат най-добрите в Европа, с най-високи стандарти, безопасни, точни и обслужващи както големи, така и малки градове", заяви Климчак.