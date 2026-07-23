Намаляват новите жилища в Германия

Броят на новопостроените жилища в Германия ще намалее до 185 000 през 2026 г., а през 2027 г. ще нарасне слабо до 195 000. Това сочат прогнози на мрежата „Евроконстракт", в която участва мюнхенският институтът „Ифо" (ifo), предаде БТА.

Войната с Иран и нарастващата инфлация в строителството вероятно отново ще затруднят инвеститорите и строителните компании, е заявил експертът на „Ифо" Лудвиг Дорфмайстер.

Според прогнозата през 2028 г. броят на новопостроените жилища ще достигне 210 000, като за първи път ще надхвърли равнището от 2025 г. (207 000), но все пак остава с около 17 на сто под нивото от 2024 г.

Една от причините за бавното възстановяване е удължаването на периода между издаването на разрешение за строеж и завършването на жилищата, който е средно 27 месеца.

Експертите очакват умерено оживление на жилищното строителство в Европа до 2028 г. Според прогнозата броят на завършените жилища ще достигне 1,44 милиона през 2026 г., 1,51 милиона през 2027 г. и 1,57 милиона през 2028 г.

Прогнозите са в страни като Испания, Франция и Обединеното кралство през следващите години да бъдат завършени значително повече жилища, докато в Германия и Италия увеличението ще бъде слабо или изобщо няма да има.

Според прогнозата на „Евроконстракт" европейският строителен сектор като цяло ще нараства с около 2 на сто годишно през периода 2026–2028 г. След три години на спад жилищното строителство се очаква да се върне към растеж още през 2026 г., подкрепено от новото строителство. В същото време темпът на растеж в инфраструктурното строителство ще се забавя до 2028 г., а при нежилищното строителство не се очертава ясна тенденция, като най-силен ръст се очаква през 2027 г.