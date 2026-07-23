"Райнметал" затвърди ангажимента за съвместно дружество с ВМЗ и разширяването му след среща с Радев

Потвърждаваме ангажимента си от миналия септември, осъзнваме, че има някои препятствия, но ще се работи активно за съвместното дружество и за разширяване на обхвата.

Това заяви изпълнителният директор на "Райнметал" Паскал Шрайер след среща с премиера Румен Радев и вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев в Министерския съвет.

Той определи водените дискусии като ползотворни, а като приоритети очерта възможност за познания, обменени с ВМЗ, както и България да е ценна част от веригата на стойността и партньор на "Райнметал".

Премиерът Радев не слезе на брифинга пред медиите след срещата.

Германия е стратегически външнотърговски партньор. Амбицията ни е нашата страна да не бъде периферия, а в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС. По инициатива на президента Радев беше установен диалог с "Райнметал", а после прехвърлена към кабинета Борисов, но констатациите към момента не са позитивни. Трябва да се преодолеят структурни дефицити, оздравителен процес за реализацията на този ключов проект, заяви Александър Пулев.

Той очерта установените проблеми. Учредителен договор няма, съвместно дружество няма. Финансирането не е било предвидено в бюджета. Разчети и финансова обосновка няма, без аргументация. Нашите предшественици са осигурили директни преговори със строителни фирми - "Хидрострой" и "Главболгарстрой" без обществени поръчки. Предвиденият терен не е оптимален, няма вода, но има гора.

Какво има - много силна политическа воля да работим в интереса на българските граждани и да заздравим отношенията с Германия и да постигнем модернизация на българската армия.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи беше договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Дори възникна спор между Бойко Борисов и Румен Радев, тогава президент, кой точно е договорил инвестицията.

Заводът трябва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. В него българската страна ще държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%. Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е в размер на 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

Преди седмица обаче по време на икономическа комисия в парламента вицепремиерът Пулев обяви, че всъщност България няма средства за завода. Според него идеята да вземем пари от SAFE е неизпълнима, тъй като само 10-15% от ресурса по този механизъм може да се използва за производствени мощности. В момента правителството пък не можело да си позволи да заложи такава сума в държавния бюджет, затова щели да се търси алтернативно европейско финансиране.

В инвестициите от механизма за България обаче вече е включено придобиване на 155-милиметрови боеприпаси чрез съвместно дружество между ВМЗ и "Райнметал".

Друг спорен момент се оказа сключили ли сме договор с "Райнметал". Според Пулев не сме, а имаме само споразумение, което дори не било изгодно за България. Вицепрмеиерът иска да го предоговори, за да се гарантира, че български доставчици ще участват във веригата на доставки и да се гарантира националният интерес.

Пулев постави под въпрос и нуждата от създаването на новото дружество "Иганово", която цел била да изгради завода, а след това да го дава под наем на съвместното предприятие. От ГЕРБ обясняват, че такава била практиката на "Райнметал" и в други държави.

Заради "Иганово" обаче сметката за България набъбва от 420 млн. евро на 670 млн. А 40 млн. вече са преведи на "Райнметал".