Токът от ВЕИ у нас намалява, в ЕС нараства

България е на 16-о място сред страните от ЕС по дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление през 2025 г. с 22,7%, сочат данни на Евростат. Този дял бележи спад спрямо 2024, когато е бил 23,2 на сто, предаде БТА.

По отношение на дела на възобновяемите източници в брутното потребление на електроенергия страната заема 19-о място с 34,4 процента, което остава под средното равнище за Европейския съюз от 49,9 процента

Делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление (включително за електричество, транспорт, отопление, охлаждане и др.) на Европейския съюз достига 26,2% процента през 2025 г. Това е увеличение спрямо 25,2 процента през 2024 г. и значителен ръст спрямо 9,6 процента през 2004 г., когато започва воденето на статистиката.

Въпреки напредъка ЕС все още е далеч от целта си 42,5 процента дял на възобновяемата енергия до 2030 г. За нейното постигане ще е необходимо средногодишно увеличение от 3,3 процентни пункта в периода 2026–2030 г.

Сред страните членки Швеция е с най-висок дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление – 65,4 процента, като основните източници са твърда биомаса, водна и вятърна енергия. Следват Финландия с 53,0 процента и Дания с 48,2 процента. Най-ниски стойности са отчетени в Белгия (14,9 процента), Словакия (16,3 процента) и Ирландия (17,2 процента).