Очаква се ръст на производството на ток от въглища през 2026 г. заради кризата с доставките на газ.

Световното производство на електроенергия от въглища се очаква да нарасне през 2026 г. заради затрудненията в доставките и рязкото поскъпване на природния газ вследствие на конфликта в Близкия изток, сочи публикуван доклад на Международната агенция за енергията (МАЕ), цитиран от Франс прес.

Според агенцията периодичните блокади на Ормузкия проток след ескалацията на конфликта между САЩ и Иран са засегнали доставките на втечнен природен газ (LNG), като през този маршрут преминават около 20 на сто от световната търговия с горивото. Това е принудило редица държави отново да увеличат използването на въглища за производство на електроенергия, предаде БТА.

МАЕ прогнозира, че производството на електроенергия от въглища ще се увеличи с 1,4 на сто през 2026 г., след като през 2025 г. остана практически без промяна.

Ръстът се дължи не само на проблемите с доставките, но и на по-високите енергийни цени. Според доклада цените през тази година са с около 30 на сто по-високи спрямо първата половина на 2025 г. и са достигнали най-високите си равнища от енергийната криза през 2022-2023 г., предизвикана от руската инвазия в Украйна.

В резултат на това глобалните емисии на въглероден диоксид (CO₂) от производството на електроенергия се очаква да нараснат с 1 на сто през 2026 година. Регионалните тенденции обаче се различават. В Югоизточна Азия се прогнозира увеличение на емисиите с 6 на сто, докато в Европейския съюз се очаква спад от 5 на сто.

В същото време МАЕ прогнозира, че през 2026 г. възобновяемите енергийни източници ще станат най-големият източник на електроенергия в света, изпреварвайки въглищата. През 2025 г. двата източника са имали почти равен дял в световното производство.

Производството на електроенергия от възобновяеми източници се очаква да нарасне с 8 на сто през 2026 г., а делът им в световното производство да достигне 37 на сто през 2027 г. спрямо 33 на сто през 2025 година.

Основен двигател на този растеж остава слънчевата енергия. Според МАЕ през 2026 г. производството на електроенергия от фотоволтаични мощности ще изпревари това на вятърните централи и ще се превърне във втория по големина възобновяем източник на електроенергия след водноелектрическите централи.

Международната агенция за енергията прогнозира също, че световното потребление на електроенергия ще се увеличи с 3,6 на сто през 2026 г. и с 3,8 на сто през 2027 г., след ръст от 3 на сто през 2025 година. Основните фактори за това са растящото потребление в промишлеността, разпространението на електромобилите и увеличаващият се брой центрове за данни.

В доклада се отбелязва още, че климатичното явление Ел Ниньо е по-силно от предварителните очаквания. Това може да повиши търсенето на електроенергия за охлаждане, като същевременно ограничи производството от водноелектрически и вятърни електроцентрали.