Продажбите на нови електрически коли в България са двойно повече от миналата година

През първото полугодие на 2026 г. са регистрирани общо 25 957 нови леки автомобила, което представлява увеличение от 7,9 процента спрямо същия период на 2025 г., показват данните на АСЕА (Асоциацияна авропейските автомобилни производители) .

Най-силен ръст е отчетен при изцяло електрическите автомобили (BEV), чиито регистрации почти са се удвоили до 2029 автомобила или с 95,8 процента повече на годишна база.

Значително увеличение има и при класическите хибридни автомобили (HEV), чиито регистрации нарастват със 105 процента до 1607, както и при плъгин хибридите (PHEV), които се увеличават със 75,8 процента до 480 автомобила.

Регистрациите на бензинови автомобили намаляват с 3 процента до 17 808, докато при дизеловите автомобили е отчетен ръст от 11,6 процента до 4004 регистрации.

Само през юни в България са регистрирани 5457 нови леки автомобила, с 18,6 процента повече в сравнение със същия месец на 2025 г. През месеца регистрациите на изцяло електрически автомобили са нараснали със 135,5 процента до 478, на плъгин хибридите - със 124,6 процента до 128, а на хибридните автомобили - със 114,3 процента до 345. Регистрациите на бензинови автомобили са се увеличили с 3,3 процента до 3613, а на дизеловите - с 31 процента до 888 автомобила.