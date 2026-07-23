САЩ заплашва да спре продажбите на Mercedes заради китайското участие в компанията

Mercedes-Benz може да се сблъска със забрана за продажба на автомобилите си в САЩ, след като комисия на американския Сенат одобри законопроект, насочен към ограничаване на компании с китайско участие.

Проектозаконът предвижда забрана за внос, производство, продажба и препродажба на автомобили от производители, в които китайски акционери притежават повече от 15 на сто от капитала.

В момента малко под 10 на сто от Mercedes е собственост на китайския автомобилен производител BAIC, а още близо 10 на сто се притежават от основателя на китайската автомобилна група Geely Ли Шуфу.

След като бе подкрепен от Комисията по търговия и транспорт, законопроектът трябва да получи одобрение и от целия Сенат.

Председателят на комисията, сенаторът от Тексас Тед Круз, представител на Републиканската партия, заяви, че прагът от 15 на сто трябва да бъде премахнат. Той постави под въпрос дали този дял не е бил избран с цел да засегне именно Mercedes, конкурент на американския производител General Motors.

Германската компания подчерта значителното си присъствие в САЩ, където осигурява 160 000 работни места, произвежда автомобили в заводите си в Тъскалуса, Алабама и Чарлстън, щата Южна Каролина, и работи с 386 дилъри в 49 щата.

Mercedes заяви, че нито един отделен акционер не притежава повече от 10 на сто от акциите и че големите акционери не са пряко представени в надзорния съвет, нито имат контрол или правомощия за вземане на решения.

"Силното присъствие на марката в САЩ датира от 1888 г. Днес по американските пътища се движат 5 милиона автомобила и бусове на Mercedes. Американските клиенти постоянно демонстрират, че Mercedes е една от най-обичаните автомобилни марки в страната", посочи компанията.