Водеща бразилска млечна компания има интерес да работи с "Ел Би Булгарикум"

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Водещият бразилски производител на млечни продукти Diolac проявява интерес към партньорство с „Ел Би Булгарикум". Чуждестранната компания проучва възможностите за съвместно разработване на нова продуктова линия, базирана на български закваски и насочена към потребителите, които търсят здравословни и функционални храни.

Това стана ясно по време на среща между екипа на „Ел Би Булгарикум", начело с изпълнителния директор Николай Стойнев, и делегация на Българо-бразилския културен институт, водена от неговия директор Клеомар ди Кастро, съобщават от дружеството.

По време на разговорите екипът на „Ел Би Булгарикум" представи научния и производствения потенциал на дружеството, като акцент беше поставен върху пробиотичната серия PROWAY, традиционните български закваски и дейността на Научноизследователския и развоен център. Именно тези направления предизвикаха интерес от страна на бразилските гости.

Страните обсъдиха и спецификите на бразилския пазар на млечни продукти, както и възможностите за създаване на продукти, съобразени с потребителските предпочитания на международните пазари, без да се губят автентичните качества на българските закваски.

Гостите имаха възможност да дегустират част от продуктовото портфолио на „Ел Би Булгарикум", включително пробиотично кисело мляко, айрян, сирена и кашкавал, както и да се запознаят с лиофилизираните закваски за домашно производство на кисело мляко.