Първите автономни коли на Volkswagen ще са в Китай

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Volkswagen планира да пусне на китайския пазар през следващата година първите си автомобили от трето ниво на автономност. Това е Level 3, при който автомобилът може сам да управлява в определени условия, без водачът постоянно да следи пътя.

Действията на компанията са опит да навакса изоставането си в бързо развиващия се сектор на технологиите за самоуправляващи се автомобили.

Доставките на колите с почти пълен автопилот се очаква да започнат през втората половина на следващата година, съобщиха от германската компания.

Volkswagen разширява партньорството си с китайската технологична компания Horizon Robotics. Това ще осигури на съвместното им дружество Carizon, създадено през 2022 г., достъп до модела за изкуствен интелект на китайската фирма, който според германския производител ще ускори разработването на системите за автономно управление.

Автономното управление от трето ниво позволява на водачите да свалят ръцете си от волана и временно да не следят пътната обстановка в ясно определени ситуации, например при движение по автомагистрала, докато автомобилът поема изцяло управлението.