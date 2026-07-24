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Затварят легендарен френски завод за двигателите 1.2 PureTech

Георги Луканов

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Бензиновият двигател 1.2 PureTech. Снимка: Peugeot

Историческият автомобилен завод Franсaise de Mеcanique в Дуврен, Франция, преустановява своята дейност. Автогигантът Stellantis официално обяви плановете си за затваряне.

Фабриката отваря врати през далечната 1969 г. като съвместно предприятие между Renault и Peugeot. За повече от половин век съществуване от конвейерите на завода са излезли над 50 милиона агрегата. 

Там се ражда и прочутият двигател PRV V6, който освен от френските марки, се използваше активно и от шведския концерн Volvo. В по-новата история на предприятието собствеността премина изцяло към групата PSA, която през 2021 г. се обедини с FCA и създаде настоящия автомобилен гигант Stellantis.

Това сливане доведе до внедряването на модерния 1.2 PureTech в Дуврен. Трицилиндровият бензинов двигател първоначално получи сериозни суперлативи на пазара, но по-късно се превърна в източник на сериозно главоболие за концерна. Потребителите се сблъскаха с тежки технически дефекти, причинени от ангренажния ремък, работещ в маслена баня, който се разлагаше с времето и запушваше маслената система.

Концернът одобри въвеждането на удължена търговска гаранция до 10 години или 180 000 километра за засегнатите превозни средства в редица държави. Въпреки тези сервизни акции, съдбата на историческия завод вече е решена и той окончателно затваря врати.

Бензиновият двигател 1.2 PureTech. Снимка: Peugeot
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