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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23273256 www.24chasa.bg

Френската телевизия TF1: България е новото туристическо Елдорадо

Любомир Серафимов

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Несебър

Най-гледаният телевизионен канал във Франция TF1 обяви в свой репортаж България за новото туристическо Елдорадо.

"Два километра бял пясък и тюркоазено море. И температура от 25 градуса. Не, това не е Лазурният бряг, а Слънчев бряг на брега на Черно море, в България. Под чадърите - туристи дошли от цяла Европа. "Плажът е хубав, а хората са много симпатични", твърди една от чуждестранните летовтички", се казва във видеорепортажя на френската телевизия .

"Летуването тук може да се сравнява с това в Турция, Гърция  и Хърватска", се твърди в него. А за основно преимущество са обявени хотелите "ол инклюзив". "И е три пъти по-евтино от курортите на Лазурния бряг.. Да прибавим анимацията и игрите за деца, както и...баровете, отворени ден и нощ.  А в хотелските стаи всичко е ново - легла, телевизори. Динамиката се подсилва с приемането на еврото през януари", допълва TF1.

"Днес България залага не само на ниските цени но и на забележителното си културно наследство.Несебър, включен в списъка на ЮНЕСКО, се радва на един и половина милиона туристи годишно", се твърди в материала, 

Несебър
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