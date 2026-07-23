Френската телевизия TF1: България е новото туристическо Елдорадо

Най-гледаният телевизионен канал във Франция TF1 обяви в свой репортаж България за новото туристическо Елдорадо.

"Два километра бял пясък и тюркоазено море. И температура от 25 градуса. Не, това не е Лазурният бряг, а Слънчев бряг на брега на Черно море, в България. Под чадърите - туристи дошли от цяла Европа. "Плажът е хубав, а хората са много симпатични", твърди една от чуждестранните летовтички", се казва във видеорепортажя на френската телевизия .

"Летуването тук може да се сравнява с това в Турция, Гърция и Хърватска", се твърди в него. А за основно преимущество са обявени хотелите "ол инклюзив". "И е три пъти по-евтино от курортите на Лазурния бряг.. Да прибавим анимацията и игрите за деца, както и...баровете, отворени ден и нощ. А в хотелските стаи всичко е ново - легла, телевизори. Динамиката се подсилва с приемането на еврото през януари", допълва TF1.

"Днес България залага не само на ниските цени но и на забележителното си културно наследство.Несебър, включен в списъка на ЮНЕСКО, се радва на един и половина милиона туристи годишно", се твърди в материала,