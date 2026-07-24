Porsche ще съкрати 20 процента от персонала!

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Porsche се готви за мащабно преструктуриране, което ще засегне сериозна част от служителите на компанията. Новоназначеният главен изпълнителен директор Михаел Лайтерс представи пред Надзорния съвет своята визия за бъдещето на марката.

Към първоначално обявените планове за освобождаване на 3900 служители, през следващите години ще бъдат съкратени още 5000 души. Равносметката показва, че близо 22% от общия персонал на компанията, наброяващ около 40 000 работници, ще бъде освободен.

Повече яснота около финалните решения от събранието се очаква да бъде внесена следващия понеделник.

Според браншови експерти, освен вълната от съкращения, плановете на Porsche вероятно ще включват и намаляване на заплатите на част от персонала.

Оставащите служители във фирмата обаче ще получат дългосрочна гаранция за работните си места, валидна до 2035 година.

През 2023 година компанията реализира над 320 000 автомобила в световен мащаб, през първата половина на настоящата година доставките достигат малко над 122 000 бройки. Анализаторите не предвиждат пазарен скок през следващите месеци, като прогнозите сочат, че общият обем на продажбите за годината трудно ще надхвърли 250 000 коли.