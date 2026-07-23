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BMW пести пари, пропуска салона в Париж

Георги Луканов

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Официалният плакат на автомобилното изложение в Париж през октомври 2026 г. Снимка: салон Париж

Германският автомобилен гигант BMW официално обяви, че няма да присъства на предстоящото международно автомобилно изложение в Париж през октомври. Докато конкуренти като Audi, Mercedes-Benz, Renault и редица други големи производители потвърдиха своето участие, баварската компания избра да пропусне, след като преди двегодини бе сред ключовите участници в столицата на Франция.

От ръководството на марката аргументираха решението си с "промяна в приоритетите" и обявиха, че занапред ще подбират изключително внимателно публичните си прояви. Зад елегантната корпоративна формулировка обаче стоят ясни финансови мотиви и сериозни пазарни предизвикателства. Основният катализатор за свиването на разходите е спада на продажбите на BMW в Китай, въпреки стабилните обеми на продажбите на пазарите в Европа и САЩ. 

През април тази година марката инвестира в автоизложението в Пекин, за да защити позициите си, представяйки там модернизираната Серия 7.

В същото време обаче новото поколение на популярния SUV модел X5 изобщо не се появи на голям салон, а бе представено дигитално и директно в американския завод на компанията в Спартанбърг. 

Въпреки липсата на баварците, автосалонът в Париж обещава да бъде пълен с коли. Посетителите ще могат да видят европейските лидери Skoda, Cupra, Volkswagen, Alfa Romeo, Alpine, Peugeot, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Lancia, Opel и Volvo, както и азиатските гиганти Honda, Hyundai и Kia.

Истинският акцент във френската столица обаче ще бъде масираното присъствие на големите китайски играчи като BYD (заедно с луксозната си експортна марка Denza), Xpeng, Zeekr и Changan.

Официалният плакат на автомобилното изложение в Париж през октомври 2026 г. Снимка: салон Париж
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