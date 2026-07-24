Италия забранява достъпа до градовете на милиони дизелови коли!

Северна Италия предприема атака срещу замърсяването на въздуха, като драстично затяга екологичните си зони и постепенно затваря градските си центрове за дизелови коли.

Най-тежък е ударът за собствениците на най-старите превозни средства. Дизеловите автомобили, отговарящи на екологичните стандарти Euro 0, Euro 1 и Euro 2, са изправени пред абсолютна и постоянна забрана. За тях градските улици в Северна Италия са напълно затворени седем дни в седмицата.

Практически никъде в северноиталианските градове вече не може да се шофира законно с дизелов двигател Euro 3 през работните дни. Ограниченията за Euro 4 са не по-малко строги - те нямат право да влизат в градовете от понеделник до петък между 7,30 и 18,30 часа. Ситуацията става още по-динамична през зимния сезон, когато нивата на фини прахови частици се следят ежедневно. При надвишаване на нормите няколко дни поред властите незабавно обявяват предупреждение за смог. Това автоматично разширява забраната за Euro 4 и върху уикендите, и официалните празници.

Последните планове са за ограничаване на стандарта Euro 5. Тук вече са включеи популярни и масови семейни модели, произведени между 2009 и 2015 година. Сред засегнатите са пазарни хитове като Skoda Octavia II и Octavia III, Volkswagen Passat B7, както и третото поколение на Ford Focus.

Първоначалният план предвиждаше тези автомобили да изчезнат от градските улици много по-рано. Официалният старт на пълните национални ограничения за дизеловите коли с Euro 5 е фиксиран за 1 октомври 2026 година.

Засега собствениците на бензинови автомобили могат да си отдъхнат. Тъй като бензиновите двигатели не отделят толкова големи количества твърди частици в атмосферата, те остават извън обхвата на тежките градски забрани.