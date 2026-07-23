Брентът поскъпна до 100 долара за барел заради нови атаки в Червено море

Цената на петрола сорт Брент достигна 100 долара за барел за първи път от около два месеца, след като подкрепяните от Иран бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море. Ескалацията засили опасенията за нови прекъсвания на световните доставки на суров петрол и предизвика разпродажби на облигациите и спад на фючърсите на фондовите индекси.

Фючърсите на Брента поскъпнаха с над 6 на сто по време на днешната търговия. Поскъпването се дължи на опасенията, че конфликтът в Близкия изток ще засегне още един ключов маршрут за транспортиране на петрол, пише "Уолстрийт Джърнъл", цитиран от БТА.

Според изявление на хутите атаките са били насочени срещу два саудитски танкера, преминаващи през пролива Баб ел Мандеб. Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) потвърди, че е регистрирана атака срещу плавателен съд в района.

Проливът Баб ел Мандеб, през който преди началото на конфликта преминаваха около 12 на сто от световните морски доставки на петрол, придоби още по-голямо значение, след като напрежението около Ормузкия проток ограничи трафика през основния износен маршрут от Персийския залив.

Пазарните опасения се засилиха и от липсата на признаци за дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран. По информацията Съединените щати продължават военните си операции срещу цели в Иран, като едновременно с това изпращат допълнителни военни сили, медицински екипи и въоръжение в региона.

Рязкото поскъпване на петрола доведе до разпродажби на държавни облигации, като доходността по 10-годишните книжа се повиши, а фючърсите на основните борсови индекси се понижиха заради опасенията, че по-високите цени на енергията ще засилят инфлационния натиск и ще усложнят перспективите пред световната икономика.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви атаки от страна на йеменските бунтовници хути, обявили, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия.