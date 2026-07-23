Иновация: дебатите по бюджета днес, гласуват го в зала утре

В центъра на критиките дефицит, заплати и формули за трудовия стаж

ПБ определят предишните управляващи като "луди с картечница"

Към 18 часа опашка от 39 желаещи да се изкажат всеки по различна тема

Дебатите по бюджет 2026 г. започнаха днес, заседанието ще продължи до когато има желаещи за изказвания, а гласуването ще бъде утре.

Това решиха депутатите преди да стартира приемането му на второ четене в зала. Към 18 часа, желаещите да споделят мнението си за държавните финанси са 39, преброи водещият заседанието Иван Ангелов.

Заради липсата на конкретен текст, който да се обсъжда, за да се гласува, изказванията са пъстри, разнопосочни и не особено полезни. Все пак, най-много критики са насочени към рекордния дефицит, замразяването на минималната заплата, новата формула за трудов стаж, дали чиновниците да си плащат сами осигуровките.

Според Теменужка Петкова от ГЕРБ рекордните 5,7% дефицит означават теглене на повече дълг и по-висока инфлация. Тя повтори предупреждението си, че по отношение на дефицита упраляващите нарушават грубо Закона за публичните финанси и европейския регламент.

Здравко Марков от "Прогресивна България" контрира, че по данни на Евростат за първото тримесечие на 2026 г. дефицитът е 7,6%. „Една част от разходите не са направени от нас. Всички внушения, че Бюджет 2026 е изпълнен само с безсмислени харчове, напротив, ние се опитваме да спасим публичните финанси, а не се държим като предишните управляващи - като "луд с картечница", заяви той.

Мартин Димитров от ДБ призова да се направи последен опит за сваляне на дефицита до 3%, като е достатъчно предложеното от парламентарната му група намаляване на капиталовите разходи и увеличаване на ставките за хазартните оператори. Димитров китикува и промяната в начина за финансиране на общинската капиталова програма, в която няма лимити и критерии, което означава, че ще се финансират близки общини.

Хамид Хамид от ДПС пък предупреди, че няма да подкрепят намеренията на кабинета да отпадне автоматичният механизъм за обвързване на заплатите в сектор "Сигурност" със средното възнаграждение за страната. „С полицията шега не бива", заяви Хамид.

Петър Петров от "Възраждане" предложи с 2,9 млн. евро, предвидени за съхранение на американско оборудване и съоръжение да се финансира ремонта на яз. "Огоста", защото бил част от националната сигурност. А съпартиецът му Коста Стоянов поиска ново отлагане до 2029 г. новата методика за такса смет, за да не се натоварват хората.

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