Михаил Кръстев, икономист: Инфлацията у нас се генерира вътрешно

През последните 5-6 г. правим всичко възможно да се стимулира потреблението, независимо в каква ситуация се намираме. Дори при рекордно висока инфлация правителствата стимулираха потреблението през различни мерки. Това каза по Нова тв икономистът Михаил Кръстев.

По думите му могат да се дават стотици извинения за това защо инфлацията в България е по-висока от тази на еврозоната.

"Отговорът е обаче много по-прост. Той се базира на икономическата теория, а именно, че инфлацията се генерира по два начина - през увеличаване на паричното предлагане и потреблението", каза още той.

"НСИ изчислява по два метода инфлацията - хармонизиран индекс и индекс на потребителските цени. Трябва да се знае, че инфлацията у нас, включително през годините на ковид, беше предимно вътрешно генерирана", уточни Кръстев. "Тоест, за да успеем да спрем ръста на цените, трябва да реформираме собствената си къща, а не да се надяваме, че светът ще се успокои", предупреди той.

"Другото, с което българската държава може да помогне, е подпомагане на конкуренцията", каза още Кръстев.