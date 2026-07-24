ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо следи къде води политическата линия

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23275234 www.24chasa.bg

Михаил Кръстев, икономист: Инфлацията у нас се генерира вътрешно

1084
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Михаил Кръстев КАДЪР: NOVA

През последните 5-6 г. правим всичко възможно да се стимулира потреблението, независимо в каква ситуация се намираме. Дори при рекордно висока инфлация правителствата стимулираха потреблението през различни мерки. Това каза по Нова тв икономистът Михаил Кръстев.

По думите му могат да се дават стотици извинения за това защо инфлацията в България е по-висока от тази на еврозоната. 

"Отговорът е обаче много по-прост. Той се базира на икономическата теория, а именно, че инфлацията се генерира по два начина - през увеличаване на паричното предлагане и потреблението", каза още той.

"НСИ изчислява по два метода инфлацията - хармонизиран индекс и индекс на потребителските цени. Трябва да се знае, че инфлацията у нас, включително през годините на ковид, беше предимно вътрешно генерирана", уточни Кръстев. "Тоест, за да успеем да спрем ръста на цените, трябва да реформираме собствената си къща, а не да се надяваме, че светът ще се успокои", предупреди той.

"Другото, с което българската държава може да помогне, е подпомагане на конкуренцията", каза още Кръстев. 

Михаил Кръстев КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Евродепутатът Андрей Новаков: Всички печелят от кохезионната политика, тя не е подаяние или просия