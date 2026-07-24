Тръмп наложи нови мита за 60 държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ наложиха нови мита върху 60 държави като временна глобална такса, въведена след изтичането на срока на действие на редица мита, отменени с решението на Върховния съд от февруари.

Новите такси варират от 10% до 12,5% и са насочени към ключови икономически партньори на САЩ, сред които Великобритания, Китай, ЕС, Канада, Япония и Индия.

Те бележат най-новото ескалиране на глобалната търговска война, подпалена отново от американския президент Доналд Тръмп, когато той се върна на поста си миналата година.

В началото на тази година Върховният съд на САЩ постанови, че много от митата, наложени в световен мащаб въз основа на извънредни правомощия, са били приети незаконно.

Миналия месец Белият дом предложи мита от 10% до 12,5% върху вноса от десетки държави поради опасения, че те не правят достатъчно за борба с принудителния труд.

В четвъртък търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, действащ по указания на Тръмп, заяви, че тези мита вече влизат в сила.

„Днешната мярка ще започне да коригира това, което е едновременно нарушение на човешките права и изкривяваща търговска практика, с цел подобряване на благосъстоянието на работниците навсякъде", се казва в изявлението му.

Гриър се позова на раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., който урежда прилагането на мерки от страна на САЩ срещу практики, които затрудняват или ограничават американската търговия.

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп се позова на друг закон – раздел 338 от Закона за митата от 1930 г., за да наложи 50-процентни мита върху стоки от Канада.

В четвъртък Службата на търговския представител на САЩ заяви, че най-новите мита се налагат на партньорите „поради неспособността им да въведат и ефективно да прилагат забрана върху вноса на стоки, произведени с принудителен труд".

Новите мита се отнасят за 60-те най-големи търговски партньори на САЩ и обхващат 99,4 % от вноса на страната.

Какво казаха другите държави?

Някои държави реагираха остро на новите такси, включително Бразилия. Правителството ѝ определи този ход като „необоснован" и „произволен".

Вашингтон е избрал да „манипулира въпрос от голямо значение" за правата на работниците, за да подкрепи своята протекционистка търговска политика, заяви бразилското правителство в изявление.

Бразилия, която ще трябва да плаща такси от 12,5%, добави, че ще отговори с мерки съгласно своя „закон за реципрочност" и ще обмисли други търговски партньори.

В началото на този месец САЩ наложиха 25% мито върху мебели, машини, захар и други вносни стоки от Бразилия, като запазиха изключенията за някои стоки, включително говеждо месо и кафе.

Японското правителство заяви в петък, че „изразява съжаление" относно новите американски мита, като подчерта, че търговията на страната се осъществява в съответствие с международните правила.

Австралийският министър на търговията Дон Фарел заяви, че таксите са „напълно необосновани" и че ще продължи да оказва натиск върху Вашингтон да отмени всички мита върху стоките на страната му.

Китай вече е заявявал, че се противопоставя на всякаква форма на едностранни мита, и е отхвърлил обвиненията за принудителен труд.

„В Китай няма т.нар. принудителен труд и ние се противопоставяме на използването на това като претекст за политическа манипулация", заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин.

Но няколко международни правозащитни организации са заявили, че принудителният труд наистина съществува в Китай, особено сред мюсюлманските етнически малцинства в Синдзян.

Тръмп отдавна твърди, че митата защитават американските работници и стимулират икономиката на САЩ.

През април 2025 г. Тръмп наложи мита до 50% върху световните търговски партньори в деня, който той нарече „Ден на освобождението".

САЩ и Китай също са въвлечени в митническа война на взаимни ответни мерки, която в момента е в застой.

Тръмп е използвал митата, за да окаже натиск върху страни като Мексико по въпроси, които не са свързани с търговията.

Администрацията на Тръмп може да се готви да наложи допълнителни мита, тъй като в момента разследва 16 държави – които представляват по-голямата част от вноса в САЩ – във връзка с твърдения за свръхкапацитет в производството.

Досега САЩ и страните от ЕС имаха рамково търговско споразумение, според което за повечето европейски стоки се прилага максимална митническа ставка от 15%, а за някои категории митата са нулеви или близки до нула.