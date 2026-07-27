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Volkswagen патентова технология във волана за намаляване на стреса при шофиране

Георги Луканов

[email protected]

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Volkswagen Jetta GLI с ръчна скоростна кутия. Снимка: Volkswagen

Volkswagen регистрира патент за специализирано тактилно устройство, интегрирано в кормилната уредба, чиято основна функция е психологическото разтоварване на водача по време на движение. Инженерното решение е забележително със своята простота. Продуктът представлява сензорна подложка, разположена в зоните на естествен захват на волана, което позволява на шофьора да я задейства с пръсти, без да отклонява вниманието си от пътя или да променя позицията на ръцете си.

Повърхността на частите от кормилото може да варира от пластична, деформируема гума с релефни вдлъбнатини до текстуриран метален елемент. Документацията разглежда и възможността за интеграция на ролкови сачмени механизми.

Най-сериозен инженерен интерес обаче представлява концепцията за превключватели с контролирана тактилна обратна връзка, които функционират на принципа на популярните антистрес аксесоари за механична стимулация и успокоение чрез повтарящи се движения. 

Volkswagen Jetta GLI с ръчна скоростна кутия. Снимка: Volkswagen

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