Пулев: Работим за преодоляване на наследения дефицит по проекта с „Райнметал"

Имаме ясна политическа воля за развитие на стратегическото партньорство с Германия и "Райнметал", но е необходимо да бъдат преодолени натрупани дефицити. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред Дарик радио.

„Между правителството на Република България и Германия има един отличен политически диалог. Има един силен кредит на доверие и това нещо се пренася и в една много добра икономическа рамка и индустриално сътрудничество", посочи Пулев.

Той категорично отхвърли твърденията, че проектът с германския отбранителен концерн е бил напълно подготвен и финансово обезпечен преди встъпването на настоящото правителство.

"Райнметал" дойде по инициатива на президента Радев, след което този инвеститор беше прехвърлен към изпълнителната власт. "Райнметал" са показали нужното ниво на професионализъм, експертиза, дали са цялостен набор от техническа документация и са се опитали по най-добронамерен и професионален начин да развият диалога с изпълнителната власт.

По думите му, след анализ на документацията правителството е установило редица сериозни проблеми при подготовката на проекта от българска страна. „Има редица проблеми. Първо, от гледна точка на правната документация – няма учредителен договор. Проект няма. Реално няма създадено в момента съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал", изтъкна той.

Според вицепремиера липсва и реално финансово обезпечаване на проекта. Той обяви, че първоначалният ангажимент на държавата е нараснал значително, без това да бъде подкрепено с необходимите средства. „Започваме като ангажимент от страна на държавата около 400 милиона евро. Стигаме в един момент до близо удвояване на ангажимента към българската държава – близо 700 милиона евро", каза той.

По думите му обаче няма финансова обосновка, която да подкрепя тези параметри. „Това, което виждаме като извадка от Министерството на финансите, е че има финансова обезпеченост към онзи момент от 180 милиона лева, което е приблизително 90 милиона евро. И дори ако бяха наистина обезпечени тези средства, те пак щяха да бъдат една малка част от цялостната финансова конструкция", заяви вицепремиерът.

Той изтъкна, че средствата са били преведени към ВМЗ и впоследствие върнати в държавния бюджет под формата на дивидент. „Говорим за една абсолютно симулативна дейност. Едни 180 милиона, които отиват до ВМЗ и се връщат буквално в рамките на пет дни обратно към държавния бюджет." Тази практика е заблуждаваща инвеститорите.

Вицепремиерът посочи, че има проблеми и с избора на терен за бъдещото предприятие. „Тук говорим за земеделски земи, тук говорим за гори. Буквално дадени са гори, вместо да се фокусираме върху индустриална зона, която да отговаря на нуждите на тази индустрия", заяви той.

Пулев категорично подчерта, че правителството не поставя под въпрос стратегическото партньорство с германския концерн. „Нашите ангажименти към Германия като стратегически партньор ще ги изпълним. Нашите ангажименти към „Райнметал" също ще ги изпълним, защото имаме общи споделени приоритети – модернизация, технологичен трансфер и развитие на българската отбранителна индустрия", каза той и допълни, че амбиция е България да не бъде в периферията, а да бъде в сърцето на отбранителната индустрия на Европейския съюз.

Вицепремиерът посочи, че предстоят регулярни срещи с „Райнметал" за намиране на устойчив модел. „Финансирането ще следва новата конструкция. Ще активираме всички форми на подкрепа, включително ще рециклираме и преструктурираме европейски средства, ще използваме ресурс от Българската банка за развитие и имаме пълната политическа воля да намерим правилната формула", заяви Пулев.

Вчера изпълнителният директор на "Райнметал" Паскал Шрайер проведе среща с премиера Румен Радев и вицепремиера и икономически министър Александър Пулев в Министерския съвет.

"Потвърждаваме ангажимента си от миналия септември, осъзнваме, че има някои препятствия, но ще се работи активно за съвместното дружество и за разширяване на обхвата. Днес взехме решение да провеждаме редовни срещи, на които да обсъждаме всички въпроси, които изискват решение", заяви той след нея.

Той определи водените дискусии като ползотворни, срещата дала възможност да се продължат разговорите относно установяването на сътрудничество, както и за последващото създаване на съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ.

Като приоритети очерта осигуряване на барути, които не се предлагат на световния пазар, възможност за познания, обменени с ВМЗ, укрепването на националната сигурност на България чрез производството на боеприпаси и въоръжение по стандартите на НАТО, както и България да е ценна част от веригата на стойността и партньор на "Райнметал".

Германия е стратегически външнотърговски партньор. Амбицията ни е нашата страна да не бъде периферия, а в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС. По инициатива на президента Радев беше установен диалог с "Райнметал", а после прехвърлена към кабинета "Борисов", но констатациите към момента не са позитивни. Трябва да се преодолеят структурни дефицити, оздравителен процес за реализацията на този ключов проект, заяви още Пулев.

Той очерта установените проблеми. Учредителен договор няма, съвместно дружество няма. Финансирането не е било предвидено в бюджета. Разчети и финансова обосновка няма, без аргументация. Нашите предшественици са осигурили директни преговори със строителни фирми - "Хидрострой" и "Главболгарстрой" без обществени поръчки. Предвиденият терен не е оптимален, няма вода, но има гора.

Какво има - много силна политическа воля да работим в интереса на българските граждани и да заздравим отношенията с Германия и да постигнем модернизация на българската армия.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи беше договорен миналата година по време на правителството на Росен Желязков. Дори възникна спор между Бойко Борисов и Румен Радев, тогава президент, кой точно е договорил инвестицията.

Заводът трябва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. В него българската страна ще държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%. Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е в размер на 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

Преди седмица обаче по време на икономическа комисия в парламента вицепремиерът Пулев обяви, че всъщност България няма средства за завода. Според него идеята да вземем пари от SAFE е неизпълнима, тъй като само 10-15% от ресурса по този механизъм може да се използва за производствени мощности. В момента правителството пък не можело да си позволи да заложи такава сума в държавния бюджет, затова щяло да се търси алтернативно европейско финансиране.

В инвестициите от механизма за България обаче вече е включено придобиване на 155-милиметрови боеприпаси чрез съвместно дружество между ВМЗ и "Райнметал".

Друг спорен момент се оказа сключили ли сме договор с "Райнметал". Според Пулев не сме, а имаме само споразумение, което дори не било изгодно за България. Вицепрмеиерът иска да го предоговори, за да се гарантира, че български доставчици ще участват във веригата на доставки и да се гарантира националният интерес.

Пулев постави под въпрос и нуждата от създаването на новото дружество "Иганово", която цел била да изгради завода, а след това да го дава под наем на съвместното предприятие. От ГЕРБ обясняват, че такава била практиката на "Райнметал" и в други държави.

Заради "Иганово" обаче сметката за България набъбва от 420 млн. евро на 670 млн. А 40 млн. вече са преведени на "Райнметал".