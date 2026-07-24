Китай наложи ограничения на 14 вносители, сред тях и българска компания

Китайското Министерство на търговията заяви днес, че забранява износа на стоки с двойно предназначение за 14 организации вносители от Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Ограниченията влизат в сила незабавно. Сред компаниите са германският оръжеен производител "Райнметал" и полската компания за електроника "Видо Фотоникс", както и българската "Опткоелектрон".

Този ход на китайските власти е в отговор на най-скорошния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, с който бяха санкционирани 14 компании от континентален Китай и Хонконг, заяви китайското министерство, пише БТА.

Вчера ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че представителите на държавите членки са постигнали съгласие по нов пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Санкциите засягат приходите на Русия, т. нар. сенчест флот за търговия с горива при заобикаляне на европейските санкции, както и веригите за доставки, отбелязва Председателството.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни в пост в социалните мрежи, че новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол, ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и са стъпка към въвеждане на забрана за достъп до ЕС на руските военни.

Мерките на Пекин са насочени срещу три фирми от Германия, три от Франция, две от Италия, две от Полша и по една от Нидерландия, Чехия, България и Литва, пише в. "Саут Чайна Морнинг Пост".

В. "Глобал Таймс" изброява компаниите поименно, като се позовава на китайското Министерство на търговията: "Лаферт" и "Гарнет" от Италия, "Зиндлхаузер Матириалс", "Райнметал" и "Антрако Хеми-Ханделсгезелшафт" от Германия, "ИнПАКТ", III-V ЛАБ и "Кавок Ю Ей Ес" от Франция, "Виго Фотоникс" и "Политехника Вроцлавска" от Полша, "Ей Ейч Си Мерведе Холдинг" от Нидерландия, "Татра Тръкс" от Чехия, "Опткоелектрон" от България и "Експла Ю Ей Би" от Литва.