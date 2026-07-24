Румънският ТИР, съборил вентилатора във тунел "Витиня", с три нарушения, при българския от смъртта при Бяла - всичко било наред

Румънският ТИР, който събори вентилаторната турбина в тунел "Витиня" на 23 юли вечерта, е имал три нарушения. Това е установила проверка на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", която провери камионите и шофьорите от последните два тежки инцидента. На водача на товарния автомобил с румънска регистрация са съставени три акта - за неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данните за периодите на управление и почивка, съобщават от министерството на транспорта.

Според първоначалната проверка на Областния отдел на „Автомобилна администрация" в Русе не са установени нарушения на товарния автомобил, участвал в тежкото пътнотранспортно произшествие на пътя Русе - Бяла тази сутрин. Проверявани са техническата изправност на камиона, времената за управление и почивка на водача.

Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи.

Водачът на товарния автомобил притежава категория С+Е от 2004 г., валидна карта за квалификация до 11.05.2031 г. и валидно удостоверение за психологическа годност. Камионът е сравнително нов, експлоатира се от около една година и към момента на инцидента е пътувал без товар в посока град Бяла.

ИА „Автомобилна администрация" продължава засиления контрол по пътищата на страната, съобщават от министерството.

Както "24 часа" вече писа 4 станаха жертвите на катастрофата, станала по-рано днес на пътя Русе - Бяла край разклона за Две могили.

Ударът е между камион с българска регистрация и украински миниван, в което е пътувало семейство. При него са починали дядото и бабата, майката и едно от двете деца, съобщи "Русе Медия". Бащата, който е на 43 г., е с два счупени крака. Той и 12-годишно дете са откарани в болница. Състоянието им се наблюдава, не са изключени и хирургични интервенции. Шофьорът на камиона не е ранен сериозно.

Причините за катастрофата се изясняват, обходният маршрут е през Две могили.