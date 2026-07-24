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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23277789 www.24chasa.bg

Промени в Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Ваньо Стоилов

[email protected]

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ТЕЦ "Марица изток" 2 Снимка: Архив

С решение на Съвета на директорите (СД) на "Български енергиен холдинг" ЕАД са извършени промени в състава на СД на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, съобщават от пресцентъра на дружеството. На местата на Бончо Бонев, Диан Димитров, Христо Иванов, Боян Боев и Мартин Мартинов са назначени инж. Георги Борисов, инж. Румен Янков, Тихомир Точев, Янко Топалов и Диян Иванов. С решение на новия съвет за изпълнителен директор на централата е избран инж. Румен Янков, а за председател на СД – инж. Георги Борисов.

Инж. Румен Янков е завършил Техническия университет" в София, магистър по специалността "Електроенергетика и електрообзавеждане". Кариерното му развитие е преминало изцяло в сферата на енергетиката. Разполага с 20-годишен професионален опит – 18 години е работил в топлоелектрическа централа и 2 години – във водноелектрическа централа.

ТЕЦ "Марица изток" 2 Снимка: Архив

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